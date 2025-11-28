Language
    जेल में बंद पाकिस्तानी नागरिक के परिवार का यूपी में भरवाया जा रहा SIR फॉर्म, SDM का रिएक्शन भी आया सामने

    By Ajay K Shukla Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 07:05 PM (IST)

    कुशीनगर के पटहेरवा में पाकिस्तानी नागरिक सेराजुलहक के परिवार का एसआईआर फार्म भरा जा रहा है, क्योंकि उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है। एसडीएम आकांक्षा मिश्रा ने बताया कि जांच के बाद निर्णय लिया जाएगा। सेराजुलहक को खुफिया विभाग ने 12 जून 2025 को गिरफ्तार किया था। बीएलओ सुगांति देवी के अनुसार, परिवार के पांच सदस्यों का एसआईआर फार्म प्राप्त हुआ है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

    संवाद सूत्र, पटहेरवा (कुशीनगर)। पाकिस्तानी नागरिक होने के मामले में जेल गए सेराजुलहक के परिवार के सदस्यों का एसआआर फार्म भरा जा रहा, क्योंकि 2003 की मतदाता सूची में पटहेरवा थाने के गांव गगलवा चैनपट्टी उनका नाम है। उनका मकान व निवास यहीं पर है। उनका कहना है कि देश की आजादी के पूर्व से वे सभी यहां रह रहे हैं।

    एसडीएम आकांक्षा मिश्रा ने बताया कि बीएलओ अपना कार्य कर रही है। बाद में परिवार को नोटिस देकर इस प्रकरण की जांच कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

    बता दें कि 12 जून 2025 को खुफिया विभाग की सूचना पर पाकिस्तानी नागरिक सेराजुलहक को गिरफ्तार कर पटहेरवा थाना पुलिस ने जेल भेजा था।

    पुलिस का कहना था कि यह लंबे समय से गगलवा चैनपट्टी गांव में छिप कर रहता था, लेकिन वर्तमान में उसकी पत्नी सोगरा खातून, पुत्र सबिरुलहक, नसीबुलहक, बहुएं अफरोज खातून व कनीज फातिमा का नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल है।

    सेराजुलहक का नाम इस सूची में नहीं है। बीएलओ सुगांति देवी ने बताया कि, पाकिस्तानी नागरिक सिराजुलहक के परिवार के पांच सदस्यों का एसआइआर फार्म उन्हें प्राप्त हो चुका है। नियमानुसार उनका एसआइआर किया जा रहा है। इसके आगे का विषय ऊपर के अधिकारियों का है, नियमानुसार फार्म भरा जा रहा है।