जेल में बंद पाकिस्तानी नागरिक के परिवार का यूपी में भरवाया जा रहा SIR फॉर्म, SDM का रिएक्शन भी आया सामने

संवाद सूत्र, पटहेरवा (कुशीनगर)। पाकिस्तानी नागरिक होने के मामले में जेल गए सेराजुलहक के परिवार के सदस्यों का एसआआर फार्म भरा जा रहा, क्योंकि 2003 की मतदाता सूची में पटहेरवा थाने के गांव गगलवा चैनपट्टी उनका नाम है। उनका मकान व निवास यहीं पर है। उनका कहना है कि देश की आजादी के पूर्व से वे सभी यहां रह रहे हैं।

एसडीएम आकांक्षा मिश्रा ने बताया कि बीएलओ अपना कार्य कर रही है। बाद में परिवार को नोटिस देकर इस प्रकरण की जांच कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि 12 जून 2025 को खुफिया विभाग की सूचना पर पाकिस्तानी नागरिक सेराजुलहक को गिरफ्तार कर पटहेरवा थाना पुलिस ने जेल भेजा था। पुलिस का कहना था कि यह लंबे समय से गगलवा चैनपट्टी गांव में छिप कर रहता था, लेकिन वर्तमान में उसकी पत्नी सोगरा खातून, पुत्र सबिरुलहक, नसीबुलहक, बहुएं अफरोज खातून व कनीज फातिमा का नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल है।