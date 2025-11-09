यूपी के इस जिले में 3 करोड़ की लागत से बना विद्युत उपकेंद्र, इन गांवों को होगा फायदा

संवाद सूत्र, फाजिलनगर। ब्लाक के सुमही में बने चार हजार किलोवाट की विद्युत उपकेंद्र ये शुरू होने का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। इससे 20 गांव के उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली नहीं मिल पा रही है। बिजली विभाग ही इस उपकेंद्र के निर्माण की कार्यदायी संस्था है। फाजिलनगर क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती एक बड़ी समस्या है।

कॉलेज रोड स्थित उपकेंद्र पर लोड ज्यादा होना विभाग बताता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने सुमही में पांच एमबीए (चार हजार किलोवाट) के विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कराया। इस पर तीन करोड़ रुपये खर्च किए। सुमहीं, तरूअनवां व चौरा खास नाम से तीन फीडर बने हैं।

तीन माह पूर्व निर्माण कार्य पूर्ण हो गया, किंतु अब तक उपकेंद्र से बिजली की आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। लोग विभाग व जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार मान नाराजगी जता रहे हैं।

एसडीओ श्याम जायसवाल ने बताया कि कुछ तकनीकी दिक्कतें थी। उसे ठीक कर लिया गया है। ट्रांसफार्मर की चार्जिंग हो गई है। शीघ्र ही आपूर्ति शुरू की जाएगी। लोकार्पण की तैयारी चल रही है।