जागरण संवाददाता, पडरौना। नगर में मुख्य पश्चिमी गंडक नहर पर बलोचहां में पुराने पुल के समानांतर नया पुल बनेगा। इस पर 4.86 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बुधवार की शाम पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य कुंवर आरपीएन सिंह और सदर विधायक मनीष जायसवाल मंटू ने मंत्रोच्चार के बीच पुल की आधारशिला रखी। नए पुल का निर्माण पूर्ण होने पर पडरौना नगर में लगने वाले जाम से नागरिकों को राहत मिलेगी।

प्रस्तावित पुल की लंबाई 12.5 मीटर और चौड़ाई तीन मीटर निर्धारित की गई है। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड को निर्माण की जिम्मेदारी मिली है। बलोचहां में बने पुराने पुल की चौड़ाई कम होने के कारण आवागमन प्रभावित होता है। सुबह और शाम इधर से स्कूली बच्चों को लेकर आने-जाने वाले वाहनों का दबाव रहता है।