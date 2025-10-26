Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    UP के इस जिले में बंदरों ने मचाया ऐसा आतंक, अब डर से कोई नहीं निकल रहा घर से बाहर

    By Anil Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 02:58 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। बंदर घरों में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं और राहगीरों पर हमला कर रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत फैल गई है। लोग अपने घरों से निकलने में भी डर रहे हैं। प्रशासन बंदरों को पकड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दो महीने में 30 लोगों को बना चुके हैं शिकार। जागरण

    संवाद सूत्र, जोकवा बाजार। फाजिलनगर के दर्जनों गांव के लोग पिछले दो माह से बंदरों के आतंक से परेशान हैं। दिन ही नहीं अब तो रात में भी बंदर लोगों पर हमला बोल लहूलुहान कर दे रहे। तीस से अधिक लोग इनकी चपेट में आकर घायल हो चुके हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार की रात ग्राम धनहां के प्रधान के घर में शुक्रवार की रात 11 बजे सीढ़ी के रास्ते एक बंदर घर के अंदर प्रवेश कर गया। मच्छरदानी में सो रहे बच्चे पर हमला कर दिया। इसी तरह मटिहनियां के पोखरभिंडा में रात को सात बजे दरवाजे पर खेल रहे चार वर्ष तथा पांच वर्ष के दो बच्चों को बंदरों ने काट कर लहूलुहान कर दिया।

    बंदर का आतंक क्षेत्र के गांव धुनवलिया, जोकवा बाजार, दहारी पट्टी, धौरहरा, सरैया महंथ पट्टी, कोटवा करजही, रहसू जनोबी पट्टी, रहसू सुमाली पट्टी, नदवा बिशुनपुर, धनहां, बिशुनपुरा, जौरा बाजार, परसौनी आदि गांवों में सबसे अधिक है। दो माह में 30 से अधिक लोगों को बंदर लहूलुहान कर चुके हैं। बंदरों के आतंक से लोग भयभीत हैं।