UP के इस जिले में बंदरों ने मचाया ऐसा आतंक, अब डर से कोई नहीं निकल रहा घर से बाहर

संवाद सूत्र, जोकवा बाजार। फाजिलनगर के दर्जनों गांव के लोग पिछले दो माह से बंदरों के आतंक से परेशान हैं। दिन ही नहीं अब तो रात में भी बंदर लोगों पर हमला बोल लहूलुहान कर दे रहे। तीस से अधिक लोग इनकी चपेट में आकर घायल हो चुके हैं।

शुक्रवार की रात ग्राम धनहां के प्रधान के घर में शुक्रवार की रात 11 बजे सीढ़ी के रास्ते एक बंदर घर के अंदर प्रवेश कर गया। मच्छरदानी में सो रहे बच्चे पर हमला कर दिया। इसी तरह मटिहनियां के पोखरभिंडा में रात को सात बजे दरवाजे पर खेल रहे चार वर्ष तथा पांच वर्ष के दो बच्चों को बंदरों ने काट कर लहूलुहान कर दिया।