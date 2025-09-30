Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में 69 जोड़ों ने थामा एक-दूजे का हाथ, सांसद ने आशीर्वाद देकर वधुओं को विदा किया

    By dhaneswar Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:43 PM (IST)

    सेवरही में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 69 जोड़ों का विवाह हुआ। हिन्दू जोड़ों का विवाह वैदिक मंत्रों से और मुस्लिम जोड़ों का निकाह मौलवी ने कराया। प्रत्येक जोड़े को 35 हजार रुपये का गृहस्थी का सामान दिया गया। सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने इस योजना को सामाजिक समरसता का प्रयास बताया। विधायक असीम कुमार राय ने सभी को शुभकामनाएं दीं। वन विभाग ने वर-वधू को पौधे वितरित किए।

    prefferd source google
    Hero Image
    मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में एक-दूजे के हुए 69 जोड़े।

    जागरण संवाददाता, सेवरही। किसान पीजी कालेज, सेवरही परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पंजीकृत 69 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। आचार्य श्रीकृष्ण तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हिंदू जोड़ों की वैवाहिक रस्में पूरी कराई, वहीं मुस्लिम समाज के सात जोड़ों का मौलवी ने निकाह कराया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसमें सेवरही से 20, दुदही से 24, तमकुही से 12, हाता से एक और कसया से जोड़े शामिल हुए। सरकार की ओर से प्रत्येक जोड़े को लगभग 35 हजार रुपये मूल्य का गृहस्थी का सामान उपहार स्वरूप प्रदान किया गया। विवाह का प्रमाणपत्र भी वितरित किया गया। पूरा पंडाल वैवाहिक मंगल गीतों और उल्लास से गूंज उठा।

    देवरिया के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समाज में समरसता और एकता को बढ़ावा देने का उत्कृष्ट प्रयास है। उन्होंने वर-वधू के वैवाहिक जीवन में प्रवेश पर शुभकामनाएं दी। विधायक डा. असीम कुमार राय ने कहा कि यह योजना बिना भेदभाव समाज के हर वर्ग को लाभान्वित कर रही है।

    उन्होंने नव दंपतियों को मंगलमय गृहस्थ जीवन की कामना की। तमकुहीराद वन रेंज के रेंजर हरिकेश बहादुर नायक के नेतृत्व में वन दारोगा धीरेंद्र दीक्षित व टीम द्वारा वर-वधू को पौधा वितरण किया गया। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि त्रिभुवन प्रसाद जायसवाल, प्रमुख प्रतिनिधि दुदही लल्लन गोंड, किसान पीजी कालेज प्रबंध समिति अध्यक्ष धीरेंद्र उर्फ राजू राय, प्रबंधक दीपक राय, सांसद प्रतिनिधि धीरज त्रिपाठी, नोडल अधिकारी एवं डीडीओ अरुण कुमार पांडेय, समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर यादव, बीडीओ तमकुही अनिल कुमार राय, बीडीओ सेवरही विद्यासागर गुप्ता, बीडीओ दुदही केके राय, डा. बीना गुप्ता, सत्येंद्र उर्फ गुड्डू शुक्ल, रवि राय आदि उपस्थित रहे।