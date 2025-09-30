यूपी के इस जिले में 69 जोड़ों ने थामा एक-दूजे का हाथ, सांसद ने आशीर्वाद देकर वधुओं को विदा किया

सेवरही में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 69 जोड़ों का विवाह हुआ। हिन्दू जोड़ों का विवाह वैदिक मंत्रों से और मुस्लिम जोड़ों का निकाह मौलवी ने कराया। प्रत्येक जोड़े को 35 हजार रुपये का गृहस्थी का सामान दिया गया। सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने इस योजना को सामाजिक समरसता का प्रयास बताया। विधायक असीम कुमार राय ने सभी को शुभकामनाएं दीं। वन विभाग ने वर-वधू को पौधे वितरित किए।

जागरण संवाददाता, सेवरही। किसान पीजी कालेज, सेवरही परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पंजीकृत 69 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। आचार्य श्रीकृष्ण तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हिंदू जोड़ों की वैवाहिक रस्में पूरी कराई, वहीं मुस्लिम समाज के सात जोड़ों का मौलवी ने निकाह कराया।

इसमें सेवरही से 20, दुदही से 24, तमकुही से 12, हाता से एक और कसया से जोड़े शामिल हुए। सरकार की ओर से प्रत्येक जोड़े को लगभग 35 हजार रुपये मूल्य का गृहस्थी का सामान उपहार स्वरूप प्रदान किया गया। विवाह का प्रमाणपत्र भी वितरित किया गया। पूरा पंडाल वैवाहिक मंगल गीतों और उल्लास से गूंज उठा।

देवरिया के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समाज में समरसता और एकता को बढ़ावा देने का उत्कृष्ट प्रयास है। उन्होंने वर-वधू के वैवाहिक जीवन में प्रवेश पर शुभकामनाएं दी। विधायक डा. असीम कुमार राय ने कहा कि यह योजना बिना भेदभाव समाज के हर वर्ग को लाभान्वित कर रही है।