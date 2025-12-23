कुशीनगर में बहन के घर आए युवक का सड़क के किनारे मिला शव , पार्टी में शामिल होने की बात कह कर निकला था बाहर

संवाद सूत्र, गौरीश्रीराम। बहन के घर आए युवक का शव सड़क किनारे लावारिस हाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रख कर जांच कर रही है। उसके मोबाइल की काल डिटेल रिपोर्ट खंगाल रही है। मोबाइल पर किसी युवती के आए मैसेज पर भी पुलिस की नजर है।

शव सेवरही के पडरौना-सेवरही मार्ग पर मंगलवार की सुबह गौरी जगदीश के समीप मिला। उसकी पहचान बिहार के गोपालगंज जिले के कटया थाने के गांव खलवा निवासी 25 वर्षीय प्रदीप सिंह के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि चेन्नई में एक निजी कंपनी में कार्य करने वाला प्रदीप दो दिन पूर्व ही घर आया था और सोमवार को वह कुशीनगर के गांव पकडिहार बहनोई सुनील गुप्ता के घर आया। यहां से देर शाम वह गौरी जगदीश पार्टी शामिल होने की बात कह कर निकला, फिर वापस नहीं लौटा।