कुशीनगर में बहन के घर आए युवक का सड़क के किनारे मिला शव , पार्टी में शामिल होने की बात कह कर निकला था बाहर
कुशीनगर में एक युवक का शव सड़क के किनारे मिला। वह अपनी बहन के घर आया था और पार्टी में शामिल होने की बात कहकर बाहर निकला था। पुलिस मामले की जांच कर रही ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, गौरीश्रीराम। बहन के घर आए युवक का शव सड़क किनारे लावारिस हाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रख कर जांच कर रही है। उसके मोबाइल की काल डिटेल रिपोर्ट खंगाल रही है। मोबाइल पर किसी युवती के आए मैसेज पर भी पुलिस की नजर है।
शव सेवरही के पडरौना-सेवरही मार्ग पर मंगलवार की सुबह गौरी जगदीश के समीप मिला। उसकी पहचान बिहार के गोपालगंज जिले के कटया थाने के गांव खलवा निवासी 25 वर्षीय प्रदीप सिंह के रूप में हुई।
बताया जा रहा है कि चेन्नई में एक निजी कंपनी में कार्य करने वाला प्रदीप दो दिन पूर्व ही घर आया था और सोमवार को वह कुशीनगर के गांव पकडिहार बहनोई सुनील गुप्ता के घर आया। यहां से देर शाम वह गौरी जगदीश पार्टी शामिल होने की बात कह कर निकला, फिर वापस नहीं लौटा।
बहन के घर वाले खोजबीन किए, लेकिन पता नहीं चला। दूसरी ओर मंगलवार की सुबह गौरी जगदीश के ग्रामीण शौच के लिए निकले तो सड़क किनारे शव देखा पुलिस को सूचना दी।
थाना प्रभारी धीरेंद्र राय पुलिस टीम के साथ पहुंचे तो शव प्रदीप का निकला। उन्होंने बताया कि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा।
रिपोर्ट व जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसके माेबाइल फोन की काल डिटेल भी निकाली जा रही है, उससे भी बहुत सारी बातें सामने आएंगी।
