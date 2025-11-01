चलती बस के इंजन से धुआं उठने से यात्रियों में अफरा-तफरी, कुशीनगर में टला हादसा

संवाद सूत्र, सलेमगढ़। तरयासुजान क्षेत्र के सलेमगढ़ टोल प्लाजा के पास शुक्रवार की देर रात बिहार के सुपौल से दिल्ली जा रही एक लग्जरी बस के इंजन से अचानक धुआं उठने पर यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। टोल पार कर चालक ने बस रोक दी, जिसके बाद सभी यात्री डर के मारे बस से उतरकर दूर भाग गए।

जांच करने पर पता चला कि इंजन में लगा टरबाइन गर्म होकर फट गया था, जिससे धुआं निकलने लगा। चालक दल की सतर्कता से संभावित हादसा टल गया। यात्रियों का कहना था कि लगभग दो किलोमीटर पहले ही इंजन से धुआं और जलने की गंध आ रही थी, पर चालक ने बस नहीं रोकी। बाद में टोल प्लाजा पहुंचने पर ही बस रोकी गई।