चलती बस के इंजन से धुआं उठने से यात्रियों में अफरा-तफरी, कुशीनगर में टला हादसा
कुशीनगर के सलेमगढ़ टोल प्लाजा के पास बिहार से दिल्ली जा रही एक बस के इंजन में खराबी आने से धुआं निकलने लगा, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। चालक ने टोल प्लाजा पर बस रोकी। जांच में पता चला कि टरबाइन गर्म होकर फट गया था। चालक की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। टरबाइन बदलने के बाद बस को दिल्ली के लिए रवाना किया गया।
संवाद सूत्र, सलेमगढ़। तरयासुजान क्षेत्र के सलेमगढ़ टोल प्लाजा के पास शुक्रवार की देर रात बिहार के सुपौल से दिल्ली जा रही एक लग्जरी बस के इंजन से अचानक धुआं उठने पर यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। टोल पार कर चालक ने बस रोक दी, जिसके बाद सभी यात्री डर के मारे बस से उतरकर दूर भाग गए।
जांच करने पर पता चला कि इंजन में लगा टरबाइन गर्म होकर फट गया था, जिससे धुआं निकलने लगा। चालक दल की सतर्कता से संभावित हादसा टल गया। यात्रियों का कहना था कि लगभग दो किलोमीटर पहले ही इंजन से धुआं और जलने की गंध आ रही थी, पर चालक ने बस नहीं रोकी। बाद में टोल प्लाजा पहुंचने पर ही बस रोकी गई।
चालक शिवकुमार ने बताया कि टरबाइन गर्म होने के कारण फट गया था, आग नहीं लगी थी। टरबाइन बदलने के बाद बस को दिल्ली के लिए रवाना किया गया। चौकी प्रभारी विक्रम प्रताप सिंह ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बस को आगे भेजा गया है तथा कागजात की जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।