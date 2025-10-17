Kushinagar Crime: छितौनी में भूमि विवाद में दो पक्षों में खूनी झड़प, 4 लोघ घायल; एक की हालत गंभीर
हनुमानगंज के नरकहवा गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें चार लोग घायल हो गए। विवाद सात डिसमिल भूमि पर कब्जे को लेकर था। चकबंदी विभाग की पैमाइश से एक पक्ष सहमत नहीं था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, छितौनी। हनुमानगंज थाने के नरकहवा गांव के टोला छोटका नरकहवा टोला में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। इसमें चार लोग घायल हो गए। एक के सिर में गंभीर चोट होने के कारण तुर्कहांसीएचसी के चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
बताया जा रहा कि छोटकानरकहवा में सात डिसमिल भूमि पर कब्जा और पक्का निर्माण को लेकर भुआलचौहान व बिकाऊ यादव के बीच विवाद चल रहा है। भुआल की ओर से एसडीएम, चकबंदी अधिकारी और डीएम को प्रार्थना पत्र सौंप पैमाइश कराने की लगातार मांग की जाती रही है। बुधवार को चकबंदी विभाग की टीम ने विवादित भूमि की पैमाइश की, लेकिन बिकाऊ पक्ष के लोग उससे सहमत नहीं हुए।
सुबह भुआल के बांस काटे जाने पर दूसरा पक्ष नाराज हो गया और विवाद बढ़ गया। मारपीट में एक पक्ष से भागीरथी चौहान, सुदामाचौहान और दूसरे पक्ष के बिकाऊ व एक महिला घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को तुर्क हांसी एचसी भिजवाया।
वहां प्राथमिक उपचार के बाद भागीरथी की हालत गंभीर देख चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।भुआल की ओर से पांच लोगों पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगा थाने में तहरीर दी गई है। एसएचओ संजय कुमार ने बताया कि एक पक्ष की ओर से तहरीर मिली है, मामले की जांच की जा रही है।
