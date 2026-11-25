सुधांशु त्रिपाठी, कुशीनगर। सामाजिक रूढ़ियों और सीमाओं से आगे बढ़कर अपनी मेहनत, लगन और हौसले से पहचान बनाने वाली किन्नर समाज की रूबी नायक ने एक बार फिर कुशीनगर का नाम रोशन किया है। फाजिलनगर के रहसू जनूबी पट्टी गांव की रूबी नायक के घोड़े शेरा ने महाराष्ट्र के परभणी में आयोजित देशस्तरीय घुड़चाल प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया।

बुधवार को गांव पहुंचने पर नायक व घोड़े शेरा का ग्रामीणों ने गाजे-बाजे के साथ स्वागत किया। रूबी की यह उपलब्धि केवल एक प्रतियोगिता में मिली सफलता नहीं, बल्कि अपने जुनून को पहचान देने के संघर्ष की कहानी भी है। किन्नर समाज से जुड़ी रूबी सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती हैं। जरूरतमंदों की मदद के साथ ही घुड़सवारी और घोड़ों के प्रति अपने लगाव को उन्होंने खेल के मैदान तक पहुंचाया है।

महाराष्ट्र के परभणी में एआर स्टड फार्म की ओर से आयोजित देशस्तरीय शाही रेवाल घुड़चाल स्पर्धा में देश के विभिन्न राज्यों से आए घोड़ों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में शेरा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शेरा के सवार दिलखुश थे। दूसरे स्थान पर रहने पर शेरा को एक लाख 31 हजार रुपये नकदी और 300 ग्राम चांदी का पदक प्रदान किया गया। हालांकि, रूबी नायक प्रतियोगिता के परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं।