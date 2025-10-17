कुशीनगर में धनतेरस व दीपावली को लेकर बदला रहेगा रूट, यहां देखें पूरा डायवर्जन

जागरण संवाददाता, पडरौना। धनतेरस व दीपावली को लेकर नगर व कसया में रूट बदला रहेगा। इसके अलावा पार्किंग की भी अलग-अलग व्यवस्था रहेगी। गुरुवार को एसपी केशव कुमार ने बताया कि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

नो-इंट्री सुबह आठ बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसकी कड़ाई अनुपालन के निर्देश दिए गए है। नगर में रामकोला, खड्डा, कसया, विशुनपुरा, बांसी की तरफ से आने वाले भारी व कामर्शियल वाहन ट्रक, ट्रैक्टर ट्राला/ट्राली,डीसीएम के लिए लागू रहेगा। नौका टोला, जलकल, बेलवाचुंगी, जटहां तिराहा, दुर्गा मंदिर रोड (पीएनबी बैंक के पास) से कोई भी चार पहिया वाहन एवं ई-रिक्शा मुख्य बाजार की तरफ नहीं जाएंगे।

सुबाष चौक, अंबे चौक, रेलवे स्टेशन मोड़, नौका टोला रेलवे ढाला से कोई भी कामर्शियल वाहन मुख्य बाजार की तरफ नहीं चलेंगे। रामधाम पोखरा चौराहे से कोई भी कामर्शियल वाहन कस्बे की तरफ नहीं आएंगे। अन्य सवारी वाहनों के लिए अनुमन्य रूट बावली चौक, सुभाष चौक, कठकुइयां मोड़, स्टेशन बाईपास, अंबे चौक, खिरकिया रहेगा। जिस पर सवारी वाहन निर्बाध चलेंगे।