Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कुशीनगर में धनतेरस व दीपावली को लेकर बदला रहेगा रूट, यहां देखें पूरा डायवर्जन

    By Anil Pathak Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 03:11 PM (IST)

    कुशीनगर में धनतेरस और दीपावली के त्योहारों के मद्देनज़र यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। भारी वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और छोटे वाहनों के लिए भी कुछ मार्गों पर परिवर्तन किए गए हैं। गोरखपुर और देवरिया से आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, पडरौना। धनतेरस व दीपावली को लेकर नगर व कसया में रूट बदला रहेगा। इसके अलावा पार्किंग की भी अलग-अलग व्यवस्था रहेगी। गुरुवार को एसपी केशव कुमार ने बताया कि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नो-इंट्री सुबह आठ बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसकी कड़ाई अनुपालन के निर्देश दिए गए है। नगर में रामकोला, खड्डा, कसया, विशुनपुरा, बांसी की तरफ से आने वाले भारी व कामर्शियल वाहन ट्रक, ट्रैक्टर ट्राला/ट्राली,डीसीएम के लिए लागू रहेगा। नौका टोला, जलकल, बेलवाचुंगी, जटहां तिराहा, दुर्गा मंदिर रोड (पीएनबी बैंक के पास) से कोई भी चार पहिया वाहन एवं ई-रिक्शा मुख्य बाजार की तरफ नहीं जाएंगे।

    सुबाष चौक, अंबे चौक, रेलवे स्टेशन मोड़, नौका टोला रेलवे ढाला से कोई भी कामर्शियल वाहन मुख्य बाजार की तरफ नहीं चलेंगे। रामधाम पोखरा चौराहे से कोई भी कामर्शियल वाहन कस्बे की तरफ नहीं आएंगे। अन्य सवारी वाहनों के लिए अनुमन्य रूट बावली चौक, सुभाष चौक, कठकुइयां मोड़, स्टेशन बाईपास, अंबे चौक, खिरकिया रहेगा। जिस पर सवारी वाहन निर्बाध चलेंगे।

    पडरौना में चार पहिया वाहनों की पार्किंग उदित नरायण डिग्री कालेज के सामने खाली मैदान में होगा तो सुभाष चौक के पास स्थित सोसाइटी के निर्धारित कंपाउंड में चारपहिया वाहनों की पार्किंग कराई जाएगीञ कसया में देवरिया अंडरपास, गोलाबाजार तिराहा, सपहां नहर चौराहा, गांधी चौक से कोई भी बड़े कामर्शियल वाहन मुख्य बाजार की तरफ नहीं जाएंगे। कसया में वाहनों की पार्किंग बैनेट क्लब कसया व भीड़ बढ़ने पर, एयरपोर्ट जाने वाली बाएं लेन पर पार्किंग स्थल बनाया जा सकता है।