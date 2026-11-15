बांग्लादेशी पर्यटकों को नहीं मिला वीजा, कुशीनगर में बौद्ध पर्यटन को बड़ा झटका

अजय कुमार शुक्ल, कुशीनगर। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिशों के बीच वीजा संबंधी अड़चन ने एक बांग्लादेशी समूह की यात्रा रोक दी है। आने वाले 130 पर्यटकों ने 27 नवंबर 2026 को प्रस्तावित अपनी कुशीनगर यात्रा स्थगित कर दी है।

पर्यटकों का यह समूह यहां बिरला धर्मशाला में ठहरने वाला था। वीजा नहीं बन पाने के कारण यात्रा टलने से न केवल कुशीनगर की मेजबानी को झटका लगा है। इससे भारत और बांग्लादेश के बीच धार्मिक पर्यटन से जुड़े कारोबारी संबंधों की चुनौतियां भी सामने आई हैं। भारत ने अगस्त 2024 में बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद वीजा सेवाओं को सीमित कर दिया था।

28 जून 2026 से भारतीय पर्यटक वीजा के आवेदन दोबारा स्वीकार किए जाने शुरू हुए। बांग्लादेशी पर्यटकों की यात्रा स्थगित होने का मामला बताता है कि सामान्य वीजा प्रक्रिया बहाल होने के बाद भी यात्रा की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में व्यावहारिक अड़चनें बनी हुई हैं।

भारत के पर्यटन बाजार में बांग्लादेश की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। 2023 में बांग्लादेश से करीब 21.2 लाख तो वहीं 2025 में लगभग महज 4.7 लाख आगंतुक, जिनमें पर्यटक भी शामिल हैं, भारत पहुंचे।



दरअसल, कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बांग्लादेश सहित बौद्ध बहुल देशों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह केवल दर्शनीय स्थल नहीं, बल्कि भगवान बुद्ध की अंतिम यात्रा और महापरिनिर्वाण से जुड़ा आस्था का केंद्र है। ऐसे समूहों की यात्रा से होटल, धर्मशालाओं, स्थानीय परिवहन, टूर आपरेटरों, गाइड, खानपान और छोटे व्यापारियों तक आर्थिक गतिविधियां पहुंचती हैं।