कुशीनगर में ‎स्टेडियम निर्माण की जगी उम्मीद, खेल मंत्री ने डीएम से मांगा प्रस्ताव

धनंजय कुमार मिश्र, राजापाकड़। युवाओं और खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सकारात्मक पहल शुरू हुई है। तमकुहीराज तहसील क्षेत्र के तमकुही विकास खंड के बरवा राजापाकड़ व दुदही विकास खंड के दुमही में खेल मैदान व स्टेडियम निर्माण को लेकर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने संज्ञान लेने के बाद युवा कल्याण सचिव को डीएम के माध्यम से अविलंब प्रस्ताव मंगवाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

‎पूर्वांचल महोत्सव समिति के अध्यक्ष विनय राय ने खेल मंत्री को पत्र सौंपकर क्षेत्र के खिलाड़ियों की मांग से अवगत कराया था। पत्र में उल्लेख किया गया कि तहसील क्षेत्र के उक्त दो प्रमुख स्थानों पर खेल मैदान के मानकों के अनुसार पर्याप्त भूमि उपलब्ध है।