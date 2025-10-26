कुशीनगर में दर्दनाक हादसा: बस की चपेट में आने से बाइक सवार चाचा-भतीजे की मौत, डेढ़ घंटे तक सड़क जाम

संवाद सूत्र, सलेमगढ़ (कुशीनगर)। तरयासुजान क्षेत्र में एनएच के सलेमगढ़ टोल प्लाजा पर रविवार की सुबह लगभग 9:30 बजे दिल्ली से बिहार के सुपौल जा रही एक लग्जरी बस ने टोल प्लाजा पार करते ही सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक दूर जा गिरी और उस पर सवार चाचा-भतीजा की बस के पहिए के नीचे आने से घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।

हादसा के बाद बगल के गांव बसडीला बुजुर्ग (आंबेडकर नगर) के ग्रामीण मौके पर पहुंच हंगामा करते हुए सड़क जाम कर दिया। सूचना पर एसडीएम तमकुहीराज आकांक्षा मिश्रा व तरयासुजान थानाध्यक्ष धनवीर सिंह दलबल सहित मौके पर पहुंचे। लगभग डेढ़ घंटे तक चले जाम व मान-मनौव्वल के बाद आवागमन पुनः बहाल हो सका।

मृतकों की पहचान बिहार के गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के शुकदेवपट्टी गांव निवासी 50 वर्षीय अली मियां व 23 वर्षीय अबरार अंसारी के रूप में हुई। दोनों अपनी रिश्तेदारी मोहन बसडीला से घर लौट रहे थे तभी यह हादसा हो गया। घटना के बाद बस चलती बस से कूदकर फरार हो गया।