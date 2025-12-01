कुशीनगर में सड़क हादसे में मौत के बाद एक साथ उठीं दो दोस्तों की अर्थियां, गांव में छाया मातम

संवाद सूत्र, भैरोगंज। दो किशोरों की मार्ग दुर्घटना में मृत्यु के बाद जब एक साथ दोनों का की अर्थियां उठीं तो पूरा गांव गमगीन हो गया। रविवार को जरार निवासी दोनों किशोरों की मार्ग दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। सोमवार का शव गांव पहुंचा तो स्वजन की चीख पुकार से सभी की आंखें नम हो उठीं।

राज कुशवाहा व अलताब अंसारी दोनों बचपन के दोस्त थे। रविवार की शाम दोनों एक ही बाइक पर सवार होकर किन्नरपट्टी पेट्रोल पंप पर डीजल लेने जा रहे थे। रास्ते में कुड़वा पुल के समीप पडरौना की तरफ से आ रही तेज गति से गन्ना लदे ट्रक ने ठोकर मार दिया। दोनों की मौके पर ही मृत्यु होगई।

पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव केगांव आते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गईं। सभी की आंखें उनकी अर्थियां देख नम हो उठीं। चार बहनों में राज एक इकलौता भाई था। पिता शोभा कुशवाहा व मां संगीता बेसध थे। अलताब दो भाई एक बहन में बड़ा था उसके पिता जावेद व मां बुलबुल नेशा का रो-रोकर बुरा हाल है।