    कुशीनगर में सड़क हादसे में मौत के बाद एक साथ उठीं दो दोस्तों की अर्थियां, गांव में छाया मातम

    By Ajay K Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 09:23 PM (IST)

    कुशीनगर में एक हृदयविदारक सड़क हादसे में दो मित्रों की जान चली गई। इस दुर्घटना के कारण पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। दोनों दोस्तों का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया, जिससे माहौल और भी गमगीन हो गया। घटना के बाद से गांव में मातम छाया हुआ है और लोग मृतकों के परिवारों को सांत्वना दे रहे हैं।

    एक साथ उठीं दो किशोर दोस्तों की अर्थियां तो मातम में डूब गया गांव।

    संवाद सूत्र, भैरोगंज। दो किशोरों की मार्ग दुर्घटना में मृत्यु के बाद जब एक साथ दोनों का की अर्थियां उठीं तो पूरा गांव गमगीन हो गया। रविवार को जरार निवासी दोनों किशोरों की मार्ग दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। सोमवार का शव गांव पहुंचा तो स्वजन की चीख पुकार से सभी की आंखें नम हो उठीं।

    राज कुशवाहा व अलताब अंसारी दोनों बचपन के दोस्त थे। रविवार की शाम दोनों एक ही बाइक पर सवार होकर किन्नरपट्टी पेट्रोल पंप पर डीजल लेने जा रहे थे। रास्ते में कुड़वा पुल के समीप पडरौना की तरफ से आ रही तेज गति से गन्ना लदे ट्रक ने ठोकर मार दिया। दोनों की मौके पर ही मृत्यु होगई।

    पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव केगांव आते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गईं। सभी की आंखें उनकी अर्थियां देख नम हो उठीं। चार बहनों में राज एक इकलौता भाई था। पिता शोभा कुशवाहा व मां संगीता बेसध थे। अलताब दो भाई एक बहन में बड़ा था उसके पिता जावेद व मां बुलबुल नेशा का रो-रोकर बुरा हाल है।

    भैरोगंज गांव के नजदीक खेत में खून से लथपथ मिले अधेड़ के शव मामले में स्वजन की ओर से दूसरे दिन भी तहरीर नहीं दी गई। पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर स्वजन बिहार चले गए।

    सोमवार को डाक्टरों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया।रिपोर्ट में मृत्यु का कारण चोट लगना बताया गया है।रिपोर्ट के अनुसार अधेड़ के सीने की सभी हड्डियां टूटी हुईं थीं। सिर, सीने व पीठ में गंभीर चोट है।विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह की चोट दुर्घटना में ही आती है।