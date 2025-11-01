Kushinagar Road Accident: बस-पिकअप में भिड़ंत, मची अफरा-तफरी, दो महिलाएं घायल

संवाद सूत्र, पटहेरवा। पटहेरिया चौराहे पर शनिवार सुबह लगभग 10 बजे एक पिकअप की ठोकर से अनियंत्रित हुई अनुबंधित बस एक टेंपो, बाइक व ठेला को क्षतिग्रस्त करते हुए सड़क के डिवाइडर से टकराकर रुक गई। जबकि पिकअप संकेत पोल से टकराकर डिवाइडर पर चढ़ गई। यह दृश्य देख लोग इधर-उधर भागकर जान बचने लगे।

घटना के समय चौराहे पर टेंपो चालक हाईवे पर सवारी बैठा रहे थे तभी तुर्कपट्टी मार्ग से आ रही पिकअप हाईवे पार करने लगी और गोरखपुर से तमकुही जा रही अनुबंधित रोडवेज बस से टकरा गई। घटना में बस में सवार सेवरही निवासी सुरेखा देवी व गोपालगंज जिले के कोनहवा मोड़ निवासी शिवकली देवी घायल हो गई।