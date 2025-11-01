Kushinagar Road Accident: बस-पिकअप में भिड़ंत, मची अफरा-तफरी, दो महिलाएं घायल
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक बस और पिकअप वैन की टक्कर में दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। दुर्घटना कुशीनगर के एक व्यस्त मार्ग पर हुई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, पटहेरवा। पटहेरिया चौराहे पर शनिवार सुबह लगभग 10 बजे एक पिकअप की ठोकर से अनियंत्रित हुई अनुबंधित बस एक टेंपो, बाइक व ठेला को क्षतिग्रस्त करते हुए सड़क के डिवाइडर से टकराकर रुक गई। जबकि पिकअप संकेत पोल से टकराकर डिवाइडर पर चढ़ गई। यह दृश्य देख लोग इधर-उधर भागकर जान बचने लगे।
घटना के समय चौराहे पर टेंपो चालक हाईवे पर सवारी बैठा रहे थे तभी तुर्कपट्टी मार्ग से आ रही पिकअप हाईवे पार करने लगी और गोरखपुर से तमकुही जा रही अनुबंधित रोडवेज बस से टकरा गई। घटना में बस में सवार सेवरही निवासी सुरेखा देवी व गोपालगंज जिले के कोनहवा मोड़ निवासी शिवकली देवी घायल हो गई।
दोनों का निजी चिकित्सक से प्राथमिक उपचार के बाद स्वजन दूसरे वाहन से गंतव्य की ओर चले गए। घटना के बाद पिकअप, बस व टेंपो के चालक मौके से फरार हो गए। बलुआ तकिया निवासी राहुल राय की बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है। थाना प्रभारी विनय मिश्र ने बताया कि आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।