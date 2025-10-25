कुशीनगर में धार्मिक झंडा उखाड़ कर फेंकने को लेकर विवाद, धरने पर बैठे पर लोग

संवाद सूत्र, खड्डा। हनुमानगंज थाने के जिंदा छपरा गांव में शुक्रवार की रात लगभग नौ बजे लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के बाद पंडाल के समीप लगे धार्मिक ध्वज को कुछ लोगों ने उखाड़ कर फेक दिया, इसको लेकर विवाद होने लगा। इससे नाराज आयोजन समिति से जुड़े युवा कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। हालांकि कार्रवाई का आश्वासन देकर थानाध्यक्ष ने धरना समाप्त कराया।

बताया जा रहा कि विवाद के कुछ समय बाद समिति के युवा टेंट का सामान पहुंचाने जा रहे थे। जैसे ही वे दूसरे गुट के लोगों के घरों के समीप पहुंचे, उन पर लाठी डंडा से हमला बोल दिए। घटनास्थल पर ही ट्राली छोड़कर युवक शोर मचाते हुए पंडाल की ओर भागे। वहां मौजूद लोग पूछताछ के लिए ट्राली के पास गए।