    कुशीनगर में धार्मिक झंडा उखाड़ कर फेंकने को लेकर विवाद, धरने पर बैठे पर लोग

    By Muna Singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 08:00 AM (IST)

    कुशीनगर के जिंदा छपरा गांव में लक्ष्मी विसर्जन के बाद धार्मिक झंडा उखाड़ने को लेकर विवाद हो गया। आयोजन समिति के युवाओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया, जिसे थानाध्यक्ष ने शांत कराया। बाद में, युवाओं पर लाठी-डंडों से हमला किया गया, जिसके बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

    जिंदाछपरा गांव में दूसरे गुट पर कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन करते लोग।

    संवाद सूत्र, खड्डा। हनुमानगंज थाने के जिंदा छपरा गांव में शुक्रवार की रात लगभग नौ बजे लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के बाद पंडाल के समीप लगे धार्मिक ध्वज को कुछ लोगों ने उखाड़ कर फेक दिया, इसको लेकर विवाद होने लगा। इससे नाराज आयोजन समिति से जुड़े युवा कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। हालांकि कार्रवाई का आश्वासन देकर थानाध्यक्ष ने धरना समाप्त कराया।

    बताया जा रहा कि विवाद के कुछ समय बाद समिति के युवा टेंट का सामान पहुंचाने जा रहे थे। जैसे ही वे दूसरे गुट के लोगों के घरों के समीप पहुंचे, उन पर लाठी डंडा से हमला बोल दिए। घटनास्थल पर ही ट्राली छोड़कर युवक शोर मचाते हुए पंडाल की ओर भागे। वहां मौजूद लोग पूछताछ के लिए ट्राली के पास गए।

    आरोप है कि उन लोगों के साथ भी मारपीट की गई। उसके बाद घटना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए और कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क जाम धरने पर बैठ गए। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि धरने पर बैठे लोगों समझाकर तहरीर देने को कहा गया है। धरना समाप्त हो गया है, तहरीर के आधार पर कार्रवाई होगी।