कुशीनगर से लापता प्रापर्टी डीलर का देवरिया में मिला शव, परिवार ने लगाया हत्या का गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, कसया। कसया के मठिया खुर्द निवासी लापता 45 वर्षीय प्रापर्टी डीलर गौतम सिंह का शव बीते रविवार को 65 किमी दूर देवरिया जिले के सलेमपुर क्षेत्र के मझौलीराज में छोटी गंडक नदी में मिला। पहचान होने पर पुलिस ने शव को बुधवार को परिवार को सौंप दिया। शव देख स्वजन बिलख उठे।

घर में कोहराम मच गया। स्वजन की ओर से साथ काम करने वालों पर हत्या का संदेह जताया गया है। मामले में गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी थी। बता दें कि 15 अक्टूबर की सुबह गौतम अपनी कार से गोरखपुर जाने की बात कहकर वे घर से निकले, लेकिन रात तक वापस नहीं आए। स्वजन जब उनसे संपर्क करना चाहे तो नंबर बंद मिला।

परेशान स्वजन संभावित जगहों पर तलाश किए पर उनका पता नहीं चला। देर रात कसया थाने में तहरीर दी गई। मामला दर्ज कर पुलिस लापता प्रापर्टी डीलर की तलाश में जुट गई। उनका आखिरी लोकेशन उसी दिन हेतिमपुर में मिला था, इसके बाद उनसे कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस तलाश में लगी थी।