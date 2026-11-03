बुलेट पर सवार होकर भारत भ्रमण पर निकला कोलंबियाई कपल पहुंचा यूपी, बोले- 'वी लव इंडिया'

संवाद सूत्र, कुशीनगर। कोलंबिया से भारत आया कोलंबिया जोड़ा बुलेट से बौद्ध तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहा है। भ्रमण के क्रम में 31 वर्षीय डेविड व 27 वर्षीया उनकी गर्ल फ्रेंड कैनन सोमवार की शाम कुशीनगर पहुंचे।

कोलम्बियाई जोड़ा बौद्ध तीर्थ स्थलों पर विपश्यना करता है। बताया कि वह शांति के लिए भारत आए हैं। बौद्ध कालीन विपश्यना भारत का प्राचीन योगाभ्यास है। विपश्यना करने से शांति मिलती है।

पहली बार तीन माह के लिए भारत आए जोड़े को भारत काफी मनभावन लगा। बताया कि भारतीय काफी सहयोगी प्रवृत्ति के हैं। भ्रमण के दौरान कहीं कोई समस्या नहीं आई। कहा कि वी लव इंडिया। सोमवार को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण बुद्ध मंदिर और अन्य बौद्ध स्थलों का दर्शन किया। कुशीनगर भ्रमण के बाद वह लुंबिनी चले गए।