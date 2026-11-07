कुशीनगर के हनुमानगंज थाना परिसर में करंट से सिपाही की मौत, परिवार में कोहराम

संवाद सूत्र, पनियहवा। सरकारी आवास की छत से कपड़ा उतारते समय 11 हजार वोल्ट की चपेट में आने से सिपाही की मृत्यु हो गई। थाना हनुमानगंज में शनिवार सुबह हुए इस हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई। पुलिस के उच्चाधिकारियों ने मौके पर पहुंच मामले की जानकारी ली। सिपाही अविवाहित थे। हादसे की खबर पाकर स्वजन कुशीनगर के लिए चल दिए हैं।

24 वर्षीय सिपाही दीपक कुमार गुप्त थाना हनुमानगंज में तैनात थे, और परिसर स्थित सरकारी आवास में रहते थे। बताया जा रहा कि सुबह कपड़ा धूल कर उन्होंने सूखने के लिए आवास की छत पर डाला था। लगभग साढ़े 11 बजे कपड़ा उतारने वे छत पर गए। इस बीच बगल से होकर गुजरे 11 हजार वोल्ट की चपेट में आने से वे मौके पर ही गिर पड़े।