कुशीनगर में फ्लाईओवर की शटरिंग भरभरा कर गिरी, मलबे में दबकर मजदूर घायल

जागरण संवाददाता, हाटा, कुशीनगर। निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर सुरक्षा इंतजामों की पोल खुल गई। केन यूनियन चौराहे के पास गुरुवार अपराह्न एक पिलर की शटरिंग और सपोर्टिंग का पूरा ढांचा कंक्रीट डालने के दौरान भरभराकर जमीन पर आ गिरा।

इसकी चपेट में आकर काम कर रहा एक मजदूर घायल हो गया, जबकि साथ में काम कर रहे दो अन्य मजदूर बाल-बाल बच गए। हाटा कोतवाली के समीप हाईवे क्रासिंग पर एनएचएआइ की ओर से फ्लाईओवर के चार पिलरों का निर्माण कराया जा रहा है। गुरुवार को एक पिलर पर शटरिंग के बाद कंक्रीट डालने का काम चल रहा था।