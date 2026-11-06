PM मत्स्य संपदा योजना से कुशीनगर में बढ़ा मछली कारोबार, लेकिन जैविक खेती अब भी बड़ी चुनौती

जागरण संवाददाता, पडरौना। कुशीनगर में जैविक मत्स्य पालन के लिए जरूरी स्वच्छ जल, जैविक चारा, प्रमाणित मत्स्य बीज, रोग नियंत्रण और प्रमाणन की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां परंपरागत तरीके से जलाशयों व प्राकृतिक जलस्रोतों में यह कारोबार चल रहा है। इसमें अप्रमाणित बीज, रासायनिक खाद, दवाओं और सामान्य चारे का इस्तेमाल होता है। जनपद में जैविक मत्स्य पालन के लिए जरूरी स्वच्छ जल, जैविक चारा, प्रमाणित मत्स्य बीज, रोग नियंत्रण और प्रमाणन की कोई व्यवस्था नहीं हैं।

सरकार की ओर से 2015 से 2020 तक चलाई गई नीली क्रांति योजना ने कुशीनगर में मत्स्य पालन कारोबार को ठांव दिया तो उसके बाद शुरू हुई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना व मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना कारोबार को ऊंचाई दी। योजनाओं का लाभ लेकर जनपद के 3100 मत्स्य पालकों ने रोजगार का बाजार खड़ा किया है और अपने परिवार के लिए समृद्धि के द्वार खोला।

पिछले पांच वर्षों में जनपद में 7000 टन मछली का उत्पादन बढ़ा है तो लगभग 30 हजार लोगों को रोजगार भी मिला है। कुशीनगर में 2625 तालाबों में मत्स्य पालन कारोबार संचालित किया जा रहा है, इससे 3100 मत्स्य पालक जुड़े हुए हैं।