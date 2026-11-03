उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध

संवाद सूत्र, बुद्धनगरी। विश्वविद्यालय-महाविद्यालय शिक्षक महासंघ (फुपुक्टा) और गोरखपुर विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ (गुआक्टा) के संयुक्त आह्वान पर बुद्ध पीजी कालेज कुशीनगर के शिक्षकों ने सोमवार को 30 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य भी किया। यह 4 नवंबर तक चलेगा।

महासंघ द्वारा शासन के समक्ष रखी गई प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली, शिक्षकों की अधिवर्षता आयु 65 वर्ष किए जाने, फीडर कैडर लागू करने, पीएचडी पर पांच इंक्रीमेंट लागू करने, अनुदानित महाविद्यालयों के स्ववित्तपोषित शिक्षकों को विनियमित किए जाने, शिक्षक श्री पुरस्कार योजना लागू करना आदि शामिल है।

शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. सौरभ द्विवेदी ने कहा कि इन मांगों और समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बताया कि पांच नवंबर को डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम है। गुआक्टा अध्यक्ष डा. निरंकार राम त्रिपाठी ने कहा कि यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो 17, 18 व 19 नवंबर को लखनऊ में विशाल धरना आयोजित किया जाएगा।