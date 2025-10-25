Language
    Kushinagar News: बगीचे में पेड़ से फंदे से लटका मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 01:58 PM (IST)

    कुशीनगर में एक युवक का शव बगीचे में पेड़ से लटका मिला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह आत्महत्या है या हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

    रोते बिलखते मृतक के स्वजन। जागरण

    संवादसूत्र, मंसाछापर (कुशीनगर)। मानसिक रूप से बीमार चल रहे युवक का शव शनिवार की सुबह एक बगीचे में सलवार के फंदे से लटका मिला। इससे पूर्व भी युवक जलती सम्मत में कूद गया था, बाद में पानी में कूद कर अपनी जान बचाई थी।

    इसमें उसका शरीर का एक हिस्सा गंभीर रूप से जल गया था।प्रथमदृष्टया इसे आत्महत्या मान रही है पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। घटना नेबुआ नौरंगिया थाना के गांव बलकुड़िया की है।

    ग्रामवासी केश्वर चौहान का बड़ा पुत्र गाम्हा चौहान परिवार सहित दिल्ली में रहकर एककंपनी में कार्य करता है। छोटा पुत्र श्याम सुंदर चौहान मानसिक रूप से बीमार चल रहा था और घर पर माता पिता के साथ ही रहता था।

    कभी मजदूरी करता तो कभी घूमता रहता था। घर पर देर रात को आता था और खाना खा कर सो जाता था। शनिवार की सुबह चार बजे वह घर से गांव के दक्षिण स्थित बलकुड़िया माइनर के किनारे अपने खेत की ओर गया। इस बीच कुछ देर बाद गांव के लोग खेत की ओर निकले तो देखे के श्यामसुंदर का शव उसके खेत के बगल लीची के बाग में पेड़ से सलवार के फंदे से लटका है।

    खबर फैलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पुलिस शव को नीचे उतरवाई। मृत युवक अविवाहित था। स्वजन के अनुसार वह मानसिक रूप से बीमार था तो नशे का आदी भी था। इससे पहले भी वह एक बार जलती सम्मत में कूद गया था और बाद में पानी में छलांग लगाकर अपनी जान बचाई थी।