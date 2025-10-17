Kushinagar News: घरवालों ने नहीं खरीदा मोबाइल फोन, तो फंदे से लटककर 16 वर्षीय किशोर ने दे दी जान
कुशीनगर में एक 16 वर्षीय किशोर ने मोबाइल फोन न मिलने पर आत्महत्या कर ली। किशोर ने परिजनों से मोबाइल खरीदने की जिद की थी, लेकिन इनकार करने पर उसने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवादसूत्र, मंसूरगंज। स्वजन द्वारा मोबाइल नहीं खरीदे जाने से नाराज किशोर ने स्कूल से घर आते ही गुरुवार की दोपहर फंदे से लटक कर जान दे दी। उस समय घर पर कोई मौजूद नहीं था। मां गांव में गई थीं तो पिता ओमप्रकाश सिंह व बड़ा भाई अंकित रोजगार के सिलसिले में लुधियाना रहते हैं।
घटना अहिरौली बाजार थाना के बसंतपुर गांव की है।बताया जा रहा है कि घर पर मां संग अकेले रहने वाला 16 वर्षीय सत्यमस्वजन से मोबाइल फोन की मांग कई दिनों से कर रहा था। मां ने दीपावली पर दिलाने की बात कही। इस बीच वह गुरुवार को स्कूल से पढ़कर दोपहर 2:30 पर घर पहुंचा तो मां राजमती देवी मौजूद नहीं थीं। वह गांव में गई थीं।
घर के एक कमरे में फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। मां जब घर लौटीं तो कमरे में छत की कुंडी से बेटे का लटका का शव लटका मिला। चह दहाड़ मार कर रोने लगीं। अगल-बगल के लोग भी जुट गए। आनन-फानन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराइच लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
डॉक्टरअहिरौली बाजार थाना पुलिस को सूचना दी तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। दारोगा गिरिजेश कुमार कांस्टेबल पंकज यादव ने बताया कि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा। प्रथमदृष्टया आत्महत्या ही लग रहा है। स्वजन भी यही कह रहे हैं।
