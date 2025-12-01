Kushinagar News: खेत में मिला खून से लथपथ अधेड़ का अर्धनग्न शव, हत्या की आशंका

संवाद सूत्र, जागरण कुशीनगर। भैरोगंज गांव के नजदीक काली मंदिर से सटे खेत में खून से लथपथ अधेड़ का अर्धनग्न शव मिलने से सनसनी फैल गई। माैके से खून लगा ईंट का टुकड़ा भी मिला है। इससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। गांव के लोगों से पूछताछ कर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी की।

फारेंसिक टीम ने आवश्यक साक्ष्य इकट्ठा किए। एसपी केशव कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण कर थानाध्यक्ष को मामले के शीघ्र पर्दाफाश के निर्देश दिए। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। जटहाबाजार के कटाई भरपुरवा के टोला दुसाधीपट्टी के टहलने निकले युवकों ने गांव के नजदीक काली मंदिर से सटे खेत में अधेड़ का अर्धनग्न शव देखा। युवकों ने मंदिर के समीप शव मिलने की सूचना गांव में दी। कुछ ही देर में यह खबर क्षेत्र में फैल गई। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए।

खून लगा ईंट का टुकड़ा मिला अधेड़ के चेहरे व सिर पर खून लगा था। पास में ही ईंट का टुकड़ा मिला, जिस पर खून लगा था। बगल में स्थित केले के खेत में लोअर-कच्छा आदि मिला। माना जा रहा कि यह मृतक का होगा। इस बीच पुलिस आ गई। जांच पड़ताल कर थानाध्यक्ष आलोक यादव ने उच्चाधिकारियों को सूचना दी।