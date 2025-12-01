Language
    Kushinagar News: खेत में मिला खून से लथपथ अधेड़ का अर्धनग्न शव, हत्या की आशंका

    By Ajay K Shukla Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 03:14 PM (IST)

    कुशीनगर में एक खेत में एक अधेड़ व्यक्ति का खून से लथपथ अर्धनग्न शव मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि अधेड़ की हत्या की गई है और पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत के कारणों का पता चल सके।

    दुसाधी पट्टी काली मंदिर के समीप घटनास्थल पर जांच करते एसपी केशव कुमार

    संवाद सूत्र, जागरण कुशीनगर। भैरोगंज गांव के नजदीक काली मंदिर से सटे खेत में खून से लथपथ अधेड़ का अर्धनग्न शव मिलने से सनसनी फैल गई। माैके से खून लगा ईंट का टुकड़ा भी मिला है। इससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। गांव के लोगों से पूछताछ कर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी की।

    फारेंसिक टीम ने आवश्यक साक्ष्य इकट्ठा किए। एसपी केशव कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण कर थानाध्यक्ष को मामले के शीघ्र पर्दाफाश के निर्देश दिए। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है।

    जटहाबाजार के कटाई भरपुरवा के टोला दुसाधीपट्टी के टहलने निकले युवकों ने गांव के नजदीक काली मंदिर से सटे खेत में अधेड़ का अर्धनग्न शव देखा। युवकों ने मंदिर के समीप शव मिलने की सूचना गांव में दी। कुछ ही देर में यह खबर क्षेत्र में फैल गई। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए।

    खून लगा ईंट का टुकड़ा मिला

    अधेड़ के चेहरे व सिर पर खून लगा था। पास में ही ईंट का टुकड़ा मिला, जिस पर खून लगा था। बगल में स्थित केले के खेत में लोअर-कच्छा आदि मिला। माना जा रहा कि यह मृतक का होगा। इस बीच पुलिस आ गई। जांच पड़ताल कर थानाध्यक्ष आलोक यादव ने उच्चाधिकारियों को सूचना दी।

    एसपी केशव कुमार, एएसपी सिद्धार्थ वर्मा, सीओ सदर डॉ. अजय कुमार सिंह मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। फारेंसिक टीम भी बुला ली गई। टीम ने खून लगी ईंट सहित आसपास से आवश्यक साक्ष्य इकट्ठा किए।

    एसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर चीजें स्पष्ट हो जाएंगीं। शव की पहचान के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। शीघ्र ही पहचान कर मामले का पर्दाफाश किया जाएगा।

