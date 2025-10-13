कुशीनगर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, पुलिस ने चिता से शव निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। पटहेरवा के उत्तर टोला निवासी एक नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा के सहारे लटका मिला। पुलिस ने मायके वालों के कहने पर पर श्मशान घाट में चिता पर रखे शव को उठवाकर अंत्य परीक्षण हेतु भेज दिया।

गांव के प्रदीप शर्मा की शादी पांच वर्ष पूर्व रामकोला के इंद्रसेनवा गांव निवासी सोना विश्वकर्मा से हुई थी। दंपती की कोई संतान नहीं थी। सोना का उपचार कप्तानगंज स्थित एक क्रिश्चियन अस्पताल में चल रहा था। इसी दौरान प्रदीप के पिता भी बीमार चल रहे थे, जिनका उपचार जारी था। प्रदीप शर्मा विद्युत विभाग में संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत हैं।

घटना की रात प्रदीप पत्नी के साथ कमरे में सोया हुआ था। सुबह लगभग पांच बजे जब वह जागा तो पत्नी फंदे से लटकी मिली। स्वजन तत्काल शव को अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट ले गए। चिता सजाई जा चुकी थी।