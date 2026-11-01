कुशीनगर में युवा सपनों की उड़ान, नारायणी के तट पर चमके 76 छात्र दलों के रॉकेट और कैनसैट

अजय कुमार शुक्ल, कुशीनगर। नारायणी के तट पर अंतरिक्ष के सपनों को साकार करने की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंचने लगी है। कहीं राकेट के ढांचे को अंतिम रूप दिया जा रहा है तो कहीं पेलोड में लगे सेंसर और इलेक्ट्रानिक उपकरणों की जांच हो रही है। छोटे उपग्रह की तरह तैयार कैनसैट के मिशन का परीक्षण चल रहा है तो दूसरी ओर प्रक्षेपण से पहले राकेट की तकनीकी खामियां दूर की जा रही हैं।

गौरीश्रीराम स्थित जगदीश पब्लिक स्कूल परिसर और जंगली पटी के जीरो बंधे के समीप बने लांच पैड पर शनिवार को देशभर से पहुंचे विद्यार्थियों की यह सक्रियता विज्ञान के एक बड़े प्रयोग की गवाही दे रही थी। यहां तैयार 74 राकेट अधिकतम एक किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरेंगे। इनके साथ भेजे जाने वाले पेलोड के सेंसर वातावरण और मौसम से जुड़े आंकड़े जुटाएंगे। उड़ान के बाद पेलोड की रिकवरी कर प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा।



चार दिवसीय राकेट्री कप 2026 के तहत शनिवार को प्रक्षेपण से पहले तकनीकी तैयारियों और परीक्षण का दौर चला। इन-स्पेस के चेयरमैन पवन गोयनका की अगुवाई में विशेषज्ञों की टीम ने विद्यार्थियों के बनाए राकेट और पेलोड का तकनीकी रिव्यू किया। इसमें डिजाइन, संरचना, इलेक्ट्रानिक उपकरणों की कार्यक्षमता और निर्धारित मिशन से जुड़े पहलुओं को परखा गया।

प्रतियोगिता में देशभर से 48 कैनसैट और 28 माडल राकेट्री टीमों समेत कुल 76 छात्र दल भाग ले रहे हैं। इनके बनाए उपकरणों के परीक्षण और तकनीकी मूल्यांकन के साथ 74 रॉकेट के प्रक्षेपण की तैयारी है। आयोजन में 120 से अधिक वैज्ञानिक, शिक्षक और मेंटर्स भी हिस्सा ले रहे हैं।