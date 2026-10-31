कुशीनगर के गांवों में तेंदुओं का आतंक, शावक दिखने से ग्रामीणों में भय; रातभर जागकर दे रहे पहरा

संवाद सूत्र, नेबुआ नौरंगिया। विशुनपुरा ब्लाक के जड़हां और आसपास के गांवों में पिछले छह दिनों से तेंदुओं की चहलकदमी ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। गुरुवार रात तेंदुए का शावक दिखाई देने के बाद ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई है। लोगों का आरोप है कि दो तेंदुओं व एक शावक देखे जाने की जानकारी होने के बावजूद वन विभाग की ओर से अभी तक पिंजरा नहीं लगाया गया है।

नाराज ग्रामीणों ने शुक्रवार को वन क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन सौंप तत्काल पिंजरा लगाकर तेंदुओं को पकड़ने की मांग की। चेतावनी दी कि शीघ्र पिंजरा नहीं लगाया गया तो आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। बरवा पुर्दिल के ग्राम प्रधान/प्रशासक विनोद कुशवाहा के नेतृत्व में राजेश कुशवाहा, हीरा, सुनील, राम, रामश्री, मुन्ना, कामलेंदु, बालगोविंद आदि ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि विभाग की टीमें कई दिनों से कांबिंग कर रही हैं, लेकिन पिंजरा नहीं लगा रही है। बांड़ी नाला के आसपास घनी झाड़ियों में तीन से अधिक तेंदुए हो सकते हैं। पहली बार बीते शनिवार को ढोरही के सरेह में सरकारी फार्म के समीप एक तेंदुआ दिखाई दिया था।