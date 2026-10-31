बीज से बाजार तक का सफर हुआ आसान, ‘प्राविधान’ ने बदली कुशीनगर के 1200 किसानों की तकदीर

सुनील सिंह, गोरखपुर। फसल तैयार है तो खरीदार कहां मिलेगा और सही कीमत मिलेगी या नहीं...। किसान की इसी चिंता का समाधान नागेंद्र साहनी ने ‘प्राविधान’ के जरिये तलाशा। बीज उपलब्ध कराने के साथ उपज खरीदने का अनुबंध किया और फसल तैयार हुई तो किसान के घर से ही उसे उठाकर बाजार तक पहुंचाया। कुशीनगर के हरपुर मछागर से शुरू हुआ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी (एफपीसी) प्राविधान का उनका यह सफर तीन वर्षों में 1200 किसानों तक पहुंच चुका है।

किसान अब उपज बेचने के लिए बाजार नहीं तलाशते, बल्कि कालानमक धान 45 से 50 रुपये और खपली गेहूं 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उनके घर से ही खरीद लिया जाता है। प्राविधान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नागेंद्र ने इसकी शुरुआत सीधे कंपनी बनाने से नहीं की। नाबार्ड से जुड़कर पहले तीन वर्षों तक जीरो बजट फार्मिंग के तहत काम किया।

किसानों को कालानमक धान का बीज निश्शुल्क उपलब्ध कराया और तैयार उपज खरीदी। इस प्रयोग से मिले अनुभव के बाद किसानों को संगठित करने और उनकी उपज के बेहतर मूल्य की व्यवस्था विकसित करने के लिए वर्ष 2023 में कंपनी बनाकर काम शुरू किया।

नागेंद्र ने बीज से बाजार तक की कड़ी तैयार की। बीज उपलब्ध कराते समय ही किसान से उपज खरीदने का अनुबंध कर लिया जाता है। कंपनी सरकारी मूल्य से डेढ़ से दो गुना या इससे भी अधिक मूल्य पर उपज खरीदती है।

कालानमक धान के साथ खपली गेहूं को भी इस व्यवस्था से जोड़ा गया है। किसान के घर से उपज खरीदने के बाद पैकेजिंग कर देशभर में बेचा जाता है। इससे छोटे व सीमांत किसानों के सामने उपज का उचित मूल्य पाने व बाजार तक पहुंचने की चुनौती कम हुई है।