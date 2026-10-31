गोरखपुर में महिला को नकली नोटों की गड्डी दिखाया, बेहोश कर जेवर लेकर फरार

संवाद सूत्र, झंगहा, गोरखपुर। बस का इंतजार कर रही महिला को टप्पेबाजों ने नकली नोटो की गड्डी दिखाकर झांसे में लिया। फिर नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद सोने के जेवर लेकर फरार हो गए। होश आने पर महिला ने पुलिस को सूचना देते हुए दोनों कान के टप्स, एक मंगलसूत्र और तीन तितली वाली जिउतिया गायब होने की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल पर लगे सीसी कैमरे के फुटेज से संदिग्धों की पहचान में जुटी है।

यह घटना झंगहा थाना के मोतीराम अड्डा चौराहे पर हुई। देवरिया जिले के गौरीबाजार थाना क्षेत्र के कोनी गांव निवासी सरदार साहनी की पत्नी गिरिजा देवी कुछ दिन पहले अपनी बहन के घर सिंहोरवा आई थीं। गुरुवार को बहन का बेटा अशोक उन्हें बाइक से मोतीराम अड्डा चौराहे पर छोड़कर चला गया।