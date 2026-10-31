हवा में चली गोली भी ले सकती है जान, समझें हर्ष फायरिंग का विज्ञान

आशुतोष मिश्र, गोरखपुर। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में करवा चौथ पूजन के दौरान महिला के चेहरे पर अचानक गोली/छर्रा लगने की हालिया घटना ने एक बार फिर खुले में या लापरवाही से की जाने वाली फायरिंग के खतरों को सामने ला दिया है।

यही वजह है कि नीचे गिरती हुई गोली किसी भी व्यक्ति के सिर, कंधे या चेहरे पर गिरकर उसे गंभीर रूप से घायल कर सकती है या मौके पर ही जान ले सकती है। धातु के पैलेट (छर्रे) दागने वाली एयरगन भी कम दूरी पर बेहद खतरनाक होती हैं। आंख, नाक या चेहरे के नाजुक हिस्सों पर लगने पर ये गहरे घाव और जीवनभर की दिव्यांगता का कारण बन सकती हैं।



हर्ष फायरिंग पर रोक और कानूनी प्रविधान

भारत में जश्न या सार्वजनिक आयोजनों में फायरिंग पूरी तरह गैरकानूनी है। केंद्र सरकार और न्यायपालिका ने इसके लिए सख्त कानूनी ढांचे तय किए हैं। आयुध अधिनियम के तहत विशेष रूप से हर्ष फायरिंग को अपराध की श्रेणी में जोड़ा गया। इसके तहत सार्वजनिक सभाओं, धार्मिक स्थलों, विवाह या किसी भी समारोह में लापरवाही या उतावलेपन से हथियार का इस्तेमाल करने पर दो वर्ष तक का कारावास, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा का प्रविधान है। लाइसेंसी हथियार से हर्ष फायरिंग होने की दशा में प्रशासन तुरंत शस्त्र लाइसेंस को निलंबित या निरस्त करता है और हथियार जब्त कर लिया जाता है। लाइसेंस केवल आत्मरक्षा के लिए दिया जाता है, प्रदर्शन या उल्लास जताने के लिए नहीं।



सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश:

सर्वोच्च न्यायालय ने कई फैसलों में स्पष्ट किया है कि बंदूक रखने का अधिकार जश्न में गोलीबारी की छूट नहीं देता। आयोजकों और मैरिज हाल संचालकों पर भी यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वे परिसर में शस्त्र लेकर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित करें। हर्ष फायरिंग में घायल होने की स्थिति में जीवन को संकट में डालने वाली उपेक्षा और खतरनाक हथियार से गंभीर चोट पहुंचाने के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाती है। यदि गोली लगने से किसी की मौत हो जाती है, तो आरोपी पर गैर-इरादतन हत्या अथवा सीधे हत्या का मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।



गोरखपुर में पहले भी सामने आ चुके हैं मामले

गोरखपुर जिले में पूर्व में भी हर्ष फायरिंग के चलते कई दुखद घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जिले के ग्रामीण व कस्बाई इलाकों में बरात के दौरान दूल्हे के दोस्तों या रिश्तेदारों द्वारा की गई फायरिंग से डीजे ऑपरेटर, बैंड बाजा बजाने वाले और बरात देखने आए मासूम बच्चों के गोली लगने की कई घटनाएं घट चुकी हैं।