कुशीनगर में पत्नी को बुलाने के लिए किया विवाद, फिर फंदे से लटक दी जान

संवाद सूत्र, सिसवा महंथ, (कुशीनगर)। मायके गई पत्नी को वापस बुलाने के लिए माता-पिता से विवाद करने के बाद युवक ने छत की कुंडी से फंदा लगाकर जान दे दी। खेत से लौटे स्वजन यह देख चीख पड़े। शराब पीकर घर आने और मारने पीटने से तंग पत्नी बच्चों के साथ एक सप्ताह पूर्व मायके चली गई थी। शनिवार की सुबह कसया थाने के कुशीनगर नगरपालिका के वार्ड शिवाजी नगर (मुंडेरा रतनपट्टी) में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने विधिक कार्रवाई पूरी की।

नगरपालिका के वार्ड शिवाजी नगर (मुंडेरा रतनपट्टी) निवासी 35 वर्षीय गंगेश गोंड ग्रामीणों व स्वजज के अनुसार नशे का आदी था। मजदूरी करता था। आए दिन नशे की हालत में परिवार में मारपीट करता था। बीते रविवार को पत्नी अमृता गाेंड से कहासुनी के बाद मारापीटा। इससे नाराज होकर अपने बच्चे के साथ मायके चली गईं।