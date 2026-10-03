कुशीनगर में बिल्लियों के 'आतंक' से दहशत, अगस्त की तुलना में सितंबर में दोगुने हुए काटने के मामले

संवाद सूत्र, फाजिलनगर, (कुशीनगर)। बिल्लियों के काटने की घटनाएं फाजिलनगर क्षेत्र में थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अगस्त की तुलना में सितंबर में बिल्ली के काटने के मामले दो गुने से भी अधिक हो गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फाजिलनगर पर कुत्ता, बिल्ली, बंदर व सर्प दंश के कुल 621 मामले पहुंचे। इनमें सबसे अधिक 430 मामले कुत्तों के काटने के रहे। वहीं 170 को बिल्लियों ने काटा जबकि 19 बंदर के और दो लोग सर्प दंश के शिकार होकर अस्पताल पहुंचे।