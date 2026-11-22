संवाद सूत्र,नेबुआ नौरंगिया, (कुशीनगर)। यौन शोषण के आरोप में जेल गया युवक आरोप लगाने वाली युवती से शादी की मांग को लेकर शनिवार को मोबाइल टावर पर चढ़ गया। यह देख आसपास के लोग इकट्ठा हो गए।

पुलिस के समझाने-बुझाने पर दो घंटे बाद वह नीचे उतरा। पुलिस ने उसे शांति भंग में चालान कर दिया। थाना नेबुआ नौरंगिया परिसर से सौ मीटर की दूरी पर हुए इस वाकये को लेकर घंटे भर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा। युवक-युवती सजातीय बताए जा रहे हैं।

नेबुआ नौरंगिया के 24 वर्षीय नीतीश चौरसिया सुबह दस बजे थाना परिसर से सटे व बंद पड़े मोबाइल टावर पर चढ़ने लगा। अगल बगल खेत में काम कर रहे लोग यह देख हैरान रह गए। कुछ ही देर में यह खबर इलाके में फैल गई। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस आ गई।

प्रभारी निरीक्षक संजय दूबे युवक को समझाने-बुझाने में जुट गए। पर युवक जिद पर अड़ा रहा। इस बीच तहसीलदार पडरौना अभिषेक मिश्र भी आ गए। लगभग दो घंटे तक चले मान-मनौव्वल के बाद युवक माना और नीचे उतरा। पुलिसकर्मी उसे थाने ले गए। उसके स्वजन को बुलाया गया। बताया जा रहा कि नीतीश का बगल के गांव की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था।