मशरूम उत्पादन से चमकेगी किस्मत, कम लागत और छोटी जगह में हर महीने होगी मोटी कमाई

संवाद सूत्र, बभनौली, (कुशीनगर)। कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से मशरूम उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन विषय पर आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। अंतिम दिन प्रशिक्षण प्राप्त युवा किसानों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। विज्ञानियों ने किसानों को मशरूम की खेती स्वरोजगार के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया।

भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी के निदेशक डा. राजेश कुमार के निर्देश पर आयोजित प्रशिक्षण में केंद्र प्रमुख डा. नवीन कुमार सिंह ने कहा कि कम लागत और कम जगह में मशरूम की खेती शुरू कर किसान अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं।