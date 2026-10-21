गोरखपुर में रिंग रोड की जद में आ रहे मकान का आधा हिस्सा गिराया, विवाद गहराया

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रामगढ़ताल के किनारे मोहद्दीपुर से सहारा एस्टेट तक बन रही ताल रिंग रोड का निर्माण पूरा करने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने बाधक निर्माणों को हटाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में शनिवार को पार्वती नगर, महादेव झारखंडी में बांध के पास रिंग रोड की जद में आ रहा एक मकान का करीब आधा हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया।

प्राधिकरण के अनुसार रिंग रोड का 90 प्रतिशत काम लगभग पूरा हो चुका है। कुछ अवरोध वाली जगह पर काम बाकी था, जिसे हटाया जा रहा है। निर्माण कार्य में बाधा बन रहा मंदिर भी एक से दो दिन में हटा दिया जाएगा। नई जगह पर शिफ्ट मंदिर में रविवार को मूर्ति की स्थापना होगी , जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी।