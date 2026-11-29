जागरण संवाददाता, सेवरही, (कुशीनगर)। तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र के गोला घाट में बांसी नदी पर 25 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित बहुप्रतीक्षित सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्यों का शनिवार को भूमिपूजन हुआ। विधायक डा. असीम कुमार राय ने देवरिया के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। परियोजना में भूमि अधिग्रहण सहित अन्य आवश्यक कार्य भी शामिल हैं। सेतु निर्माण क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग से जुड़ा है।

विधायक डा. असीम कुमार ने कहा कि गोला घाट में बांसी नदी पर सेतु निर्माण क्षेत्र की जनअपेक्षाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। सेतु के साथ पहुंच मार्ग और सुरक्षात्मक कार्य पूरे होने से आसपास के गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे कृषि, व्यापार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।