जागरण संवाददाता, देवरिया। पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने शुक्रवार को कुशीनगर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को करीब से जाना। एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण के दौरान कक्षा 11 और 12 के छात्र-छात्राओं ने भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल, रामाभार स्तूप, बौद्ध मंदिरों और राजकीय बौद्ध संग्रहालय का भ्रमण किया। इस दौरान उन्हें इन स्थलों के ऐतिहासिक महत्व और बौद्ध धर्म की विरासत से परिचित कराया गया।

जिला विद्यालय निरीक्षक हरिश्चंद्र नाथ और विद्यालय के प्रधानाचार्य रामकिंकर मिश्र ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुशीनगर पहुंचने पर विद्यार्थियों ने भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल का अवलोकन किया। उन्हें बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रसंगों, महापरिनिर्वाण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उनके उपदेशों की जानकारी दी गई।