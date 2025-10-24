Language
    कुशीनगर में दर्दनाक सड़क हादसा, बिहार जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त; दो यात्रियों के कट गए हाथ-पैर

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 02:00 PM (IST)

    कुशीनगर में गुरुग्राम से बिहार जा रही एक बस हाईवे पर खड़े कंटेनर से टकरा गई, जिससे चार यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना कुशीनगर जिले में हुई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

    Hero Image

    घटना के बाद मौके पर मची अफरा-तफरी। जागरण

    जागरण संवाददाता, हाटा कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर स्थित थरूआडीह के सामने गुरुवार की देर रात गुरुग्राम से बिहार जा रही लग्जरी बस सड़क के किनारे खड़े कंटेनर से टकरा गई। इससे बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गये। इस घटना में एक महिला का पैर व एक किशोरी का हाथ कट गया।

     सीएचसी हाटा में प्राथमिक इलाज के बाद चार यात्रियों की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कालेज गोरखपुररेफर किया गया। गुरुग्राम से बिहार जा रही बस गुरुवार की रात नगर पालिका हाटा के थरूआडीह के पास पहुंची तो हाईवे के किनारे खड़ी कंटेनरबीआर 28 जीबी 4857 से टकरा गई। बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस में लगभग 100 यात्री सवार थे।

    घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसीहाटा पहुंचाया। बस में सवार पुष्पा 45 वर्ष पत्नी आनन्द मिश्रा निवासी मोतीहारी बिहार का दाहिना पैर कट गया था। वहीं खुशी 16 वर्ष पुत्र दशरथ मंडल निवासी मुजफ्फरपुर बिहार का हाथ भी इस घटना में कट गया। संगीलादेवरी पत्नी 45 वर्ष पत्नी राजकुमार मुखिया दरभंगा बिहार व दिव्यांशु 12 वर्ष पुत्र आनन्द मिश्रा निवासी मोतीहारी बिहार को भी गंभीर चोटें आईं।

     सीएचसी हाटा में प्राथमिक इलाज के बाद चारों घायलों को मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद बस के चालक व खलासी फरार हो गये। प्रभारी निरीक्षक रामसहायचौहान ने कहा कि दुर्घटना के बाद घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। बस व कंटेनर को कब्जे में ले लिया गया।