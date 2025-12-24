कुशीनगर एयरपोर्ट पर जगी उड़ानें शुरू होने की उम्मीद, एयर इंडिया की टीम ने किया निरीक्षण
कुशीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानें शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। एयर इंडिया की टीम ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया है, जिससे जल्द ही हवाई सेवाएं शुरू होने की स ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कुशीनगर। अग्रणी विमानन सेवा प्रदाता कंपनी एयर इंडिया की टीम ने मंगलवार को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। चार सदस्यीय टीम सेफ्टी एंड ऑपरेशनल फिजीबिलिटी स्टडी के लिए आई थी। देर शाम को अपना कार्य पूरा कर टीम दिल्ली रवाना हो गई। टीम अपनी रिपोर्ट प्रबंधन को सौंपेगी। जिसके बाद उच्चस्तरीय टीम यहां आएगी।
गोरखपुर से एयरपोर्ट पहुंचने पर औपचारिक स्वागत के बाद टीम ने एयरपोर्ट के रनवे, टर्मिनल बिल्डिंग, एटीसी, अग्निशमन, फ्यूल और नेविगेशनल सिस्टम को देखा। टीम ने एयरपोर्ट पर चल रहे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) के कार्य को भी देखा।
रूस की कंपनी द्वारा लगाए जा रहे सी कैट श्रेणी के आईएलएस इंस्टालेशन के कार्य को देखकर टीम के सदस्यों ने संतोष जताया। निरीक्षण पश्चात एयर इंडिया टीम और एयरपोर्ट अधिकारियों की बैठक टर्मिनल बिल्डिंग के वीवीआईपी लाउंज में हुई।
एयरपोर्ट निदेशक प्राणेश राय व सुरक्षा प्रबंधक पीयूष ने टीम को ब्रीफ किया और प्रश्न के उत्तर दिए। टीम की जिज्ञासाओं का समाधान किया। एयरपोर्ट निदेशक ने टीम को बताया कि आईएलएस इंस्टालेशन का कार्य अंतिम चरण में है।
दो माह के भीतर यह कार्य पूरा हो जाएगा। जिसके बाद एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का मानक पूरा कर लेगा। वर्तमान में एयरपोर्ट पर लगा नेविगेशनल सिस्टम डापलर वेरी ओमनी रेंज (डीबीओआर) किसी भी मौसम में 24 घंटे घरेलू उड़ान का मानक पूरा कर रहा है। टीम ने 3200 मीटर का रनवे सहित अन्य संसाधनों को घरेलू उड़ान के लिए उपयुक्त बताया। एयर इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व मिस सयाली, चंद्रकांत व सूर्यदर्शन ने किया। एयरपोर्ट निदेशक ने बताया कि देश की सभी अग्रणी कंपनियों को उड़ान के लिए इंटरेस्ट ऑफर लेटर भेजे गए हैं। इसी क्रम में एयर इंडिया टीम का दौरा हुआ है। टीम पूरी तरह संतुष्ट होकर गई है। जल्द ही दूसरी टीम आएगी। जल्द ही कुशीनगर एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो जाएगा।
