'बौखला गए हैं अखिलेश यादव', केशव प्रसाद के शब्दों से फिर चढ़ेगा यूपी का सियासी पारा!
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को रामद्रोही बताते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और विपक्ष अनर्गल प्रलाप कर रहा है। मौर्य ने घुसपैठियों को लेकर भी सख्त रुख अपनाया और कहा कि उनका भारत में कोई स्वागत नहीं करेगा। उन्होंने बिहार चुनाव के नतीजों का हवाला देते हुए विपक्ष पर हमला बोला।
जागरण संवाददाता, कुशीनगर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि, समाजवादी पार्टी (सपा) रामद्रोही पार्टी है। रामभक्तों के खून से अयोध्या की धरती को लाल करने वाले कोई सवाल करते हैं तो लोग उनपर हंसते हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव पूरी तरह से बौखला व घबरा गए हैं। केवल अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। वे हमें ज्ञान मत दें, लोग अपनी गाढ़ी कमाई मंदिर निर्माण के लिए दे रहे हैं। हम मंदिर के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं।
मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराएंगे, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है। वे सोमवार को कुशीनगर दौरे के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि, 500 वर्ष पूर्व आक्रमणकारी ने राममंदिर को तोड़ कर ढांचा खड़ा किया था। उसको रामभक्तों ने धराशायी किया, राममंदिर बनाने का संकल्प लिया। वह संकल्प पूरा हो गया है। अयोध्या का श्रीराम मंदिर, राष्ट्र मंदिर है। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। कहा कि, विदेशी आक्रांताओं ने कई मंदिरों को तोड़ा।
सोमनाथ का मंदिर भी तोड़ा, लेकिन सरदार पटेल ने उसे बनवाया। सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री होते तो अयोध्या मथुरा और काशी की समस्या समाप्त हो गई होती। पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का एक हिस्सा नहीं होता। परिवारवाद और भ्रष्टाचार जन्म नहीं लेता।
उन्होंने बिहार चुनाव के परिणाम पर सपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि, सपाइयों के अनर्गल प्रलाप का जवाब जनता देती है, अभी बिहार में जवाब दिया है। बंगाल और यूपी में भी जवाब देगी। कहा कि, घुसपैठियों का कोई भारतीय स्वागत नहीं करेगा। हिंदू, सिख ,बौद्ध और ईसाई के लिए कानून बना है।
भारत आने पर स्वागत होगा, नागरिकता भी मिलेगी। कोई मुस्लिम घुसपैठिया आकर गरीबों का हक नहीं मारेगा और सपा बसपा कांग्रेस और टीएमसी जैसे दलों को सत्ता में बैठा रहा है तो अब यह नहीं होगा।
एसआइआर के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भी इसे चलाकर पवित्र महायज्ञ कर रहा है। इससे मतदाता सूची का शुद्धिकरण होगा।बूथ को लूटकर कोई सत्ता नहीं प्राप्त कर पाएगा। कहा कि, सिंध की संस्कृति हमारे देश से मिलती है। सांस्कृतिक रूप से हम एक हैं। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है, उसे गंभीरता से लेना चाहिए।
