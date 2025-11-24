'हम बिहार जीते हैं और यूपी भी जीतेंगे', डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले- कार्यकर्ताओं के दम पर आता है परिणाम
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि, कार्यकर्ताओं के दम पर हम मगध (बिहार) जीते हैं और अवध (उत्तर प्रदेश) भी जीतेंगे। भाजपा में कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं, आप ही पार्टी के हनुमान हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। वह सोमवार को रवींद्रनगर स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता बैठक को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने इस दौरान कार्यकर्ताओं से जनपद के अधिकारियों की कार्यशैली का फीडबैक लिया और कहा कि कोई अधिकारी, कर्मचारी जनहित की समस्याएं नहीं सुनता है, आपको महत्व नहीं देता है तो मुझे बताएं। मेरे सरकारी आवास पर आकर मिलें। रिश्वत लेने वाले किसी भी अधिकारी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा।
अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि कुशीनगर के परिश्रमी कार्यकर्ताओं के दम पर 2022 में विधानसभा की सभी सीटों पर परचम लहराया था। 2027 में भी प्रचंड जीत दर्ज करेंगे। जनपद के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, राज्यसभा सदस्य कुंवर आरपीएन सिंह, सांसद विजय कुमार दूबे ने भी संबोधित किया। संचालन जिला उपाध्यक्ष दिवाकर मणि त्रिपाठी ने किया।
जिला पंचायत अध्यक्ष सावित्री जायसवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष डा. प्रेमचंद मिश्र, लल्लन मिश्र, जगदंबा सिंह, पडरौना नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल आदि मौजूद रहे। इसी क्रम में डिप्टी सीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के अधिकारियों के साथ शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन व विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की संक्षिप्त समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
