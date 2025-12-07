Language
    कुशीनगर में अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 11 बाइक बरामद

    By Pradumn Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:22 PM (IST)

    कुशीनगर पुलिस ने एक अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 11 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। इस गिरोह के सक्रिय होने से कई राज्य

    अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश

    जागरण संवाददाता, पडरौना। नगर कोतवाली पुलिस व स्वाट की संयुक्त टीम ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर तीन शातिरों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर चोरी की 11 बाइक बरामद हुई है। पकड़े गए शातिरों के विरुद्ध कोतवाली, कसया, विशुनपुरा तथा देवरिया व गोरखपुर जिले में मुकदमे पंजीकृत हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीओ सदर डॉ. अजय कुमार सिंह ने कोतवाली में बताया कि नगर क्षेत्र में बीते दिनों सामने आई बाइक चोरी की घटनाओं के पर्दाफाश के लिए कोतवाली पुलिस संग स्वाट टीम को भी लगाया गया था। आज सुबह खिरकिया बाजार के समीप संदिग्ध हाल में दिखे तीन युवकों को पकड़ टीम ने पूछताछ की तो पहले तीनों ने आनाकानी की।

    सख्ती बरतने पर तीनों ने बताया कि वे बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे थे। बीते दिनों पडरौना नगर सहित कई स्थानों से बाइक चोरी की घटना को अंजाम भी दिया है।

    पूछताछ में युवकों की पहचान शमशाद अंसारी उर्फ खरहा निवासी उर्दहा नंबर दो थाना रामकोला, अशोक पासवान निवासी बलुआ रेता थाना नदी जिला पश्चिमी चंपारण हाल मुकाम जंगल विशुनपुरा थाना कोतवाली पडरौना व अनिल यादव निवासी मदरहवा मूजा टोला थाना नदी जिला पश्चिमी चंपारण के रूप में हुई।

    तीनों की निशानदेही पर अशोक पासवान के घर से चोरी की 11 बाइक बरामद हुई। सीओ ने बताया कि पकड़े गए शातिर संगठित गिरोह के सदस्य हैं। यह गिरोह शापिंग माल, बैंक, सब्जी मंडी आदि जैसे भीड़भाड़ वाली जगहों से बाइक चोरी कर आसपास नजदीक स्थित सुनसान स्थल या झाड़ियों में बाइक छिपा देता है। फिर मौका देख गिरोह के सदस्य बाइक को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाते हैं।

    चोरी की बाइक को ये बिहार में बेच कर मिले रुपये आपस में बांट लेते हैं। सीओ ने बताया कि गिरोह का सरगना शमशाद है। पकड़े गए तीनों शातिरों का आपराधिक इतिहास है। गिरोह ने पडरौना, कसया, विशुनपुरा तथा देवरिया व गोरखपुर जिले में बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है।

    टीम में प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह, स्वाट प्रभारी आशुतोष सिंह, एसएसआई रविभूषण राय, दारोगा अमित सिंह, वीरेंद्र बहादुर सिंह, सचिन दिवाकर आदि शामिल रहे।