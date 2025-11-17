Language
    अयोध्या का 25 हजार का इनामी गो-तस्कर कुशीनगर से गिरफ्तार, कई मुकदमे हैं दर्ज

    By Dhaneswar Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:50 PM (IST)

    कुशीनगर पुलिस ने अयोध्या के एक इनामी गो-तस्कर अरुण उर्फ राजकुमार रावत को कसया बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया। वह एक साल से अधिक समय से फरार था और उस पर 25 हजार रुपये का इनाम था। उसके खिलाफ अयोध्या और पटहेरवा थाने में गो-तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा।

    जागरण संवाददाता, कुशीनगर। कुख्यात गो-तस्कर को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान अयोध्या जिले के पूराकलंदर थाने के लक्ष्मणपुर गांव के अरुण उर्फ राजकुमार रावत के रूप में हुई। वह एक वर्ष से अधिक समय से फरार था। कुशीनगर पुलिस की ओर से उसके ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है।

    थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्र ने बताया कि गश्त के दौरान सूचना मिली कि थाने का वांछित गो-तस्कर कसया में बस स्टैंड के पास है। टीम ने तत्काल मौके पर पहुंच कर बस स्टैंड परिसर व आसपास सघन जांच शुरू की, तभी एक युवक पुलिस को देख कर भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने उसे दौड़ा कर पकड़ लिया।

    उसके विरुद्ध अयोध्या व जिले के पटहेरवा थाने में गो-तस्करी के मामले पंजीकृत हैं। पुलिस टीम में दारोगा अनुराग यादव, कांस्टेबल सच्चिदानंद यादव, श्रवण कुमार शामिल रहे।