अयोध्या का 25 हजार का इनामी गो-तस्कर कुशीनगर से गिरफ्तार, कई मुकदमे हैं दर्ज

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। कुख्यात गो-तस्कर को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान अयोध्या जिले के पूराकलंदर थाने के लक्ष्मणपुर गांव के अरुण उर्फ राजकुमार रावत के रूप में हुई। वह एक वर्ष से अधिक समय से फरार था। कुशीनगर पुलिस की ओर से उसके ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है।

थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्र ने बताया कि गश्त के दौरान सूचना मिली कि थाने का वांछित गो-तस्कर कसया में बस स्टैंड के पास है। टीम ने तत्काल मौके पर पहुंच कर बस स्टैंड परिसर व आसपास सघन जांच शुरू की, तभी एक युवक पुलिस को देख कर भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने उसे दौड़ा कर पकड़ लिया।