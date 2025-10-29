Indian Railways News: आज और कल चलाई जाएंगी कई पूजा स्पेशल ट्रेन, यहां देखें पूरा शेड्यूल
भारतीय रेलवे आज और कल कई पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। यह फैसला त्योहारी सीजन में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए किया गया है। ये ट्रेनें विभिन्न रूटों पर चलेंगी और यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने में मदद करेंगी। ट्रेनों का पूरा शेड्यूल रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यात्रियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया गया है।
जागरण संवाददाता, पडरौना। छठ महापर्व पर यात्रियों को बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल की ओर से 29 अक्टूबर से एक नवंबर तक कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार के हवाले से बताया गया है कि गाड़ी संख्या- 05083/05084 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा वाया गोरखपुर पूजा विशेष गाड़ी का संचलन छपरा से 29 अक्टूबर को और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 31 अक्टूबर को किया जाएगा।
गाड़ी संख्या- 05083 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस बुधवार को छपरा से 20:00 बजे प्रस्थान करेगी। थावे से 22:55 बजे चलकर दूसरे दिन पडरौना से 00:22 बजे, रामकोला से 00:44 बजे, कप्तानगंज से 01:15 बजे, गोरखपुर से 02:25 बजे, तीसरे दिन इटारसी से 00:12 बजे, कल्याण से 11:08 बजे चलकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस 12:00 बजे पहुंचेगी।
वापसी यात्रा में गाड़ी संख्या- 05084 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा पूजा विशेष गाड़ी 31 अक्टूबर को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 14:00 बजे प्रस्थान करेगी। दूसरे दिन खंडवा से 00:40 बजे, गोरखपुर से 22:05 बजे, कप्तानगंज से 23:10 बजे, रामकोला से 23:40 बजे, तीसरे दिन पडरौना से 00:12 बजे, थावे से 02.10 बजे चलकर छपरा 04:45 बजे पहुंचेगी।
गाड़ी संख्या- 05587 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस पूजा विशेष गाड़ी 30 अक्टूबर को छपरा से 20:00 बजे प्रस्थान करेगी। इसी रूट से तीसरे दिन 12:00 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी। वापसी यात्रा में गाड़ी संख्या- 05588 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा पूजा विशेष गाड़ी एक नवंबर को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 14:00 बजे प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन 04:45 बजे छपरा पहुंचेगी।
इसी तरह गाड़ी संख्या- 05085 छपरा-आनंद विहार टर्मिनल अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ी बुधवार को छपरा से 15:00 बजे प्रस्थान करेगी। पडरौना से 19:22 बजे, रामकोला से 19:44 बजे, कप्तानगंज से 20:15 बजे, गोरखपुर से 21:25 बजे चलकर दूसरे दिन 10:45 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।
वापसी यात्रा में गाड़ी संख्या- 05086 आनंद विहार टर्मिनल-छपरा अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ी 30 अक्टूबर को आनंद विहार टर्मिनल से 13:00 बजे प्रस्थान करेगी और इसी रूट से दूसरे दिन 09:00 छपरा पहुंचेगी। गाड़ी संख्या- 05589 छपरा-आनंद विहार टर्मिनल अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ी 30 अक्टूबर को छपरा से 15:00 बजे प्रस्थान करेगी और इसी रूट से दूसरे दिन 10:45 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।
वापसी यात्रा में गाड़ी संख्या- 05590 आनंद विहार टर्मिनल-छपरा अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ी 31 अक्टूबर को आनंद विहार टर्मिनल से 13:00 बजे प्रस्थान करेगी और इसी रूट से दूसरे दिन 09:00 बजे छपरा पहुंचेगी।
