चीनी से बनी स्वदेशी मिठाई की बढ़ी मांग, भा रही लखनऊ की रेवड़ी

जागरण संवाददाता, कसया। धनतेरस व दीपावली के पर्व पर लोग मिलावटी मिठाई से दूरी बना रहे हैं। चीनी से निर्मित स्वदेशी खिलौना मिठाई की मांग बढ़ी है। शनिवार को धनतेरस के दिन बाजार में लोगों ने स्वदेशी चीनी के हाथी, घोड़े, बत्तख, गुड़िया आदि आकार के लाल, सफेद, पीले आदि खाद्य रंग से निर्मित मिठाइयां व भुजा लावा की दुकानों पर खूब खरीदारी की।