    कुशीनगर में भूमि कारोबारी के घर और ऑफ‍िस पर इनकम टैक्‍स का एक साथ छापा, 16 घंटे से जारी है कार्रवाई

    By Anil Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:20 PM (IST)

    कुशीनगर में जमीन कारोबार से जुड़े एक कारोबारी के आवास व कार्यालय पर आयकर टीम ने कसया में एक साथ छापामारी की, इसको लेकर अन्य कारोबारियों में हड़कंप मच ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कसया। जमीन कारोबार से जुड़े एक कारोबारी के आवास व कार्यालय पर आयकर टीम ने कसया में एक साथ छापामारी की, इसको लेकर अन्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया। 16 घंटे से बंद कमरे में कारोबारी संग पूछताछ कर रही है टीम द्वारा लैपटाप संग अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगाले जाने की चर्चा है। सूत्रों की मानें तो टीम में लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद और प्रयागराज के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं।

    मंगलवार की सुबह लगभग चार बजे विभाग की दो टीमों ने एक साथ कसया और मल्लूडीह क्षेत्र के कारोबारी के आवास व कार्यालय पर छापामारी की। इसके बाद टीम ने सीसी कैमरे बंद करा दिए और किसी के भी अंदर आने-जाने या फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी। यह कंपनी 2017 में शुरू हुई थी। उधर सुबह जैसे ही टीम पहुंची आसपास के लोगों में भी चर्चा शुरू हो गई।

    वाहन पर उपनिदेशक आयकर विभाग लिखा था। बताया जा रहा है कि जब टीम ने छापामारी की कारोबारी सो रहे थे, अधिकारियों ने उनको जगाया। नित्य क्रिया करने व चाय पानी लेने को कहा। कुछ देर बाद टीम ने वहां पर मिले लैपटाप, कंप्यूटर के साथ उनके पास रखी फाइल व अन्य दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी।

    इस दौरान महिला और पुरुष पुलिस कर्मी भी मौजूद रहे। देर शाम तक जारी रही कार्रवाई के बीच शाम को कारोबारी के एक सहयोगी द्वारा बाजार से चालव, दाल, सब्जी, दूध व अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री मंगाई गई। इससे कयास लगाया जा रहा है कि टीम की छापेमारी अभी लंबी चलेगी।

    सूत्रों की मानें तो अधिकारी दीवार अथवा किसी अन्य स्थान पर छिपा कर रखे गए धन व सामग्री की जांच के लिए डिटेक्टर व स्कैनर के साथ विशेषज्ञ टीम को भी बुला रहे हैं। देर रात तक इस टीम के पहुंचने की संभावना है, हालांकि इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।