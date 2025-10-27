Language
    पडरौना में जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर चले लाठी-डंडे, मारपीट में 7 लोग घायल

    By Muna Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 06:12 AM (IST)

    पडरौना कोतवाली के मनिकौरा गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें सात लोग घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और तीन लोगों को हिरासत में लिया। नरेंद्र मिश्रा और भीखम बैठा के बीच पांच साल से भूमि विवाद चल रहा है। नरेंद्र मिश्रा ने भीखम के लोगों पर मारपीट और झोपड़ी में आग लगाने का आरोप लगाया है।

    पडरौना में भूमि विवाद: मारपीट में सात घायल, पुलिस जांच जारी

    संवाद सूत्र, भैरोगंजपडरौना कोतवाली के मनिकौरा गांव में भूमि विवाद को लेकर शनिवार की रात हुई मारपीट में दोनों पक्ष से सात लोग घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कर घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। मामले में तीन लोग हिरासत में लिए गए हैं।

    मनिकौरा गांव के नरेंद्र मिश्राभीखम बैठा के बीच लगभग पांच वर्षों से भूमि विवाद चल रहा है। रात में लगभग आठ बजे दोनों पक्ष के लोगों में कहासुनी के दौरान मारपीट होने लगी। नरेंद्र मिश्रा का आरोप है कि भीखम के पक्ष के सात-आठ लोग मेरे दरवाजे पर आकर अपशब्दों का प्रयोग करने लगे।

    विरोध करने पर लाठी डंडा से पीटने लगे। उससे रामचंद्र मिश्रा, खुशबू तिवारी, धनंजय मिश्रा, फूलझरी देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव के लोग जब तक बीच-बचाव करने पहुंचे तब तक विरोधियों ने मेरी झोपड़ी में आग लगा दी। मारपीट में दूसरे पक्ष के भीखम, जीतेंद्र बैठा व धारी बैठा भी घायल हुए हैं। भीखम के पक्ष के तीन लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस कोतवाली ले गई है।