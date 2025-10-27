पडरौना में जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर चले लाठी-डंडे, मारपीट में 7 लोग घायल

संवाद सूत्र, भैरोगंज। पडरौना कोतवाली के मनिकौरा गांव में भूमि विवाद को लेकर शनिवार की रात हुई मारपीट में दोनों पक्ष से सात लोग घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कर घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। मामले में तीन लोग हिरासत में लिए गए हैं।

मनिकौरा गांव के नरेंद्र मिश्रा व भीखम बैठा के बीच लगभग पांच वर्षों से भूमि विवाद चल रहा है। रात में लगभग आठ बजे दोनों पक्ष के लोगों में कहासुनी के दौरान मारपीट होने लगी। नरेंद्र मिश्रा का आरोप है कि भीखम के पक्ष के सात-आठ लोग मेरे दरवाजे पर आकर अपशब्दों का प्रयोग करने लगे।