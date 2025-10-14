UP के इस जिले में पति ने पत्नी के प्रेमी की नानी का किया अपहरण, 24 घंटे बाद मिलीं

संवाद सूत्र, सपहा। दो बच्चों की मां के प्रेमी संग चली गई। इससे नाराज पति ने प्रेमी की नानी का अपहरण कर लिया। हैरान करने वाला मामला सामने आने के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने अपहर्ताओं को गिरफ्तार कर 24 घंटे बाद सोमवार को अपहृता को सुरक्षित ढूंढ लिया। पति ने साले व सास के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। तीनों को पुलिस ने जेल भेज दिया।

कसया नगर के गाडगेनगर की 58 वर्षीय ज्ञांति देवी रविवार की दोपहर तीन बजे दरवाजे पर बैठीं थीं। इस बीच आए स्कार्पियो सवार उन्हें जबरदस्ती लेकर चले गए। जानकारी पर स्वजन कसया थाने पहुंच इसकी सूचना दिए। मामला दर्ज कर पुलिस आरोपितों की तलाश में जुट गई। सोमवार दोपहर एक बजे पुलिस ने पकवाइनार के समीप स्कार्पियो से अपहृत महिला को सुरक्षित ढूंढ कर महिला समेत तीन अपहर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। अपहर्ताओं की पहचान दिलीप कुमार, मनीष कुमार व एक महिला निवासी कस्बा व थाना गौर जिला बस्ती के रूप में हुई।