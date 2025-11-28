कुशीनगर में जीएसटी टीम ने तीन फर्मों पर मारा छापा, 15.82 लाख रुपये की वसूली की

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। बकाया जीएसटी की वसूली के लिए राज्य कर विभाग की टीम अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार को विभागीय अफसरों की टीम ने हाटा में तीन फर्मों पर छापामारी की, जिनके विरुद्ध कुर्की की प्रक्रिया पूरी करते हुए अंतिम रूप से शनिवार को तक का मौका दिया गया। ॉ

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मौके पर फर्मों से 15.82 लाख रुपये बकाया जमा कराया गया। राज्य कर विभाग कुशीनगर के उपायुक्त खंड-दो राजेश कुमार यादव, उपायुक्त खंड-तीन जितेंद्र कुमार, सहायक आयुक्त खंड एक कुमार अमित, सहायक आयुक्त सरिता यादव, राज्य कर अधिकारी रामभवन की संयुक्त टीम जीएसटी बकाया वसूली को लेकर लगातार छापेमारी कर रही है।