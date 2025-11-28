Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुशीनगर में जीएसटी टीम ने तीन फर्मों पर मारा छापा, 15.82 लाख रुपये की वसूली की

    By Anil Pathak Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:24 PM (IST)

    कुशीनगर में जीएसटी बकाया वसूली के लिए राज्य कर विभाग ने हाटा में तीन फर्मों पर छापा मारा। कुर्की की प्रक्रिया पूरी करते हुए फर्मों को बकाया जमा करने का अंतिम मौका दिया गया। इस दौरान 15.82 लाख रुपये की वसूली की गई। विभाग ने बड़े बकाएदारों को जल्द टैक्स जमा करने की चेतावनी दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कुशीनगर। बकाया जीएसटी की वसूली के लिए राज्य कर विभाग की टीम अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार को विभागीय अफसरों की टीम ने हाटा में तीन फर्मों पर छापामारी की, जिनके विरुद्ध कुर्की की प्रक्रिया पूरी करते हुए अंतिम रूप से शनिवार को तक का मौका दिया गया। ॉ

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस मौके पर फर्मों से 15.82 लाख रुपये बकाया जमा कराया गया। राज्य कर विभाग कुशीनगर के उपायुक्त खंड-दो राजेश कुमार यादव, उपायुक्त खंड-तीन जितेंद्र कुमार, सहायक आयुक्त खंड एक कुमार अमित, सहायक आयुक्त सरिता यादव, राज्य कर अधिकारी रामभवन की संयुक्त टीम जीएसटी बकाया वसूली को लेकर लगातार छापेमारी कर रही है।

    सहायक आयुक्त कुमार अमित ने बताया कि जीएसटी बकाया वसूली को लेकर हाटा उपनगर के उन्नति कंस्ट्रक्शन, जायसवाल फर्टिलाइजर व उत्तम वस्त्रालय के यहां छापामारी करते हुए कुर्की प्रक्रिया पूरी करते मौके पर टैक्स जमा कराया गया।

    फर्मों को चेतावनी दी गई गई कि समय से बकाया नहीं जमा कराया गया तो अगली कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने जीएसटी के बड़े बकाएदारों को चेताया कि बकाया टैक्स शीघ्र जमा कर दें, अन्यथा कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।